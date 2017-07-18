Шоколад – один з найбільш популярних і улюблених ласощів у світі. Він не тільки багатий на різноманітні смаки, але і дуже корисний. У чому користь шоколаду і якому віддати перевагу – чорному або молочному – читайте у нашому матеріалі.

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Аби зрозуміти, який вид шоколаду найбільш корисний потрібно звернути увагу на складові. Основні інгредієнти – це терті какао-боби, масло-какао та цукрова пудра. Чим більше процентне співвідношення какао у шоколаді, тим він корисніший. Тому найбільш сприятливо на організм впливає чорний гіркий шоколад.

Чорний шоколад

У чорному шоколаді найменша кількість цукрової пудри – у цьому його головний плюс. Більш того, він сприяє зміцненню нервової системи, поліпшенню метаболізму і містить антіоксиданти. Також ці ласощі збільшують кровообіг, знижують вироблення гормону стресу і покращують настрій.

Найчастіше чорний шоколад має від 50% до 99% тертих какао-бобів, але плитка найякісніших ласощів повинна складатися мінімум з 70% какао.

Молочний шоколад