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Чим корисний шоколад і який обрати – молочний або чорний

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Шоколад – один з найбільш популярних і улюблених ласощів у світі. Він не тільки багатий на різноманітні смаки, але і дуже корисний. У чому користь шоколаду і якому віддати перевагу – чорному або молочному – читайте у нашому матеріалі.

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Аби зрозуміти, який вид шоколаду найбільш корисний потрібно звернути увагу на складові. Основні інгредієнти – це терті какао-боби, масло-какао та цукрова пудра. Чим більше процентне співвідношення какао у шоколаді, тим він корисніший. Тому найбільш сприятливо на організм впливає чорний гіркий шоколад.

Чорний шоколад

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У чорному шоколаді найменша кількість цукрової пудри – у цьому його головний плюс. Більш того, він сприяє зміцненню нервової системи, поліпшенню метаболізму і містить антіоксиданти. Також ці ласощі збільшують кровообіг, знижують вироблення гормону стресу і покращують настрій.

Найчастіше чорний шоколад має від 50% до 99% тертих какао-бобів, але плитка найякісніших ласощів повинна складатися мінімум з 70% какао.

Молочний шоколад

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У молочному шоколаді, крім цукру і какао, міститься ще сухе молоко або вершки, а також ванілін і ароматизатори. Як правило, молочний шоколад люблять усі діти, оскільки він солодкий і легкий. Виробники часто додають до плитки цих ласощів цільні лісові горіхи. Таке поєднання дуже корисне – молочний шоколад з горішками незамінний під час важкого робочого дня і заряджає мозок. Процентне співвідношення какао у такій плитці – близько 30%.
Отже, якщо хочеться чогось солоденького та корисного – без сумнівів обирайте плитку чорного шоколаду або десерт на його основі. Гарний настрій на весь день вам буде забезпечено!
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