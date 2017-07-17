У самий розпал літа зірки СТБ діляться з шанувальниками знімками з відпустки. Ектор Хіменес Браво подорожує Європою, Надія Матвєєва відпочиває в Ніцці, а Олексій Тритенко тільки повернувся з відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю. Але далеко не всі насолоджуються відпочинком, наприклад сім’я Узєлкових на зйомках проекту «Зважені та щасливі», а Павло Костіцин до 6 ранку знімався для заставки «Битви екстрасенсів». Як проводять літо зірки каналу СТБ – дивіться в нашій фотодобірці.
Кожного дня нове місто, кожного дня нові емоції та смаки… Подорожі захоплюють і надихають на нові проекти! ☀️ #путешествия #горы #замки #эктор #германия #бавария #швейцария #bavaria #germany #mountains #castle #beautifulsky A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on
Незнакомый и незабываемый человек с утреннего пляжа Ниццы Прекрасная @wolkowaola спросила: “Надя, ты что, с Богом сфотографировалась?” На память о середине лета 2017❤ #summer #nice #see #selfie #лето #всебудедобре A post shared by Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre) on
With my best friend #мояНана #family #sundays A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on
#oiff #ОМКФ #алексейтритенко #fotoBy Женя Бурляй A post shared by Alexey Tritenko (@alexey_tritenko) on
Отличной вам недели!!! И пусть ни один “лось” не встретится на вашем пути!☺️ #доброеутро #понедельник #какнеделюначнешьтакипроведешь A post shared by Юлия Бортник (@bortnikjulia) on
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Закончили снимать в 6 часов утра… Но заставка 17-го сезона #битваекстрасенсів будет просто жиииир! Спасибо всем за работу и нескучную ночку, коллеги! #съемка #стб #битваекстрасенсів #ночнаясмена #ночнаясъемка #профи #павлокостіцин #павелкостицынтелеведущий A post shared by Павел Костицын/Pavlo Kostytsyn (@pavelkostytsyn) on
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