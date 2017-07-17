У самий розпал літа зірки СТБ діляться з шанувальниками знімками з відпустки. Ектор Хіменес Браво подорожує Європою, Надія Матвєєва відпочиває в Ніцці, а Олексій Тритенко тільки повернувся з відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю. Але далеко не всі насолоджуються відпочинком, наприклад сім’я Узєлкових на зйомках проекту «Зважені та щасливі», а Павло Костіцин до 6 ранку знімався для заставки «Битви екстрасенсів». Як проводять літо зірки каналу СТБ – дивіться в нашій фотодобірці.

Привіт, Цюрих! ✌⛪️ Hello, Zurich! A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) on Jul 11, 2017 at 11:03pm PDT

Доброго дня и прекрасного воскресного настроения❤ Пусть лето запомнится Вам волшебным #nice #france #ницца #отдых #лето A post shared by Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre) on Jul 16, 2017 at 2:20am PDT

With my best friend #мояНана #family #sundays A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Jul 16, 2017 at 9:59am PDT

Ну, мы нормас – по-летнему! A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Jul 14, 2017 at 10:09am PDT

#oiff #ОМКФ #алексейтритенко #fotoBy Женя Бурляй A post shared by Alexey Tritenko (@alexey_tritenko) on Jul 15, 2017 at 1:52pm PDT

#omkff #алексейтритенко #алексейтритенкоактер #одессарулит A post shared by Alexey Tritenko (@alexey_tritenko) on Jul 15, 2017 at 6:21am PDT

Отличной вам недели!!! И пусть ни один “лось” не встретится на вашем пути!☺️ #доброеутро #понедельник #какнеделюначнешьтакипроведешь A post shared by Юлия Бортник (@bortnikjulia) on Jul 17, 2017 at 1:02am PDT

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Jul 16, 2017 at 3:12am PDT

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A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Jul 15, 2017 at 9:34am PDT

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