Телеканал СТБ / Зірки СТБ відпочинку: де, з ким і як відпочивають наші знаменитості

Зірки СТБ відпочинку: де, з ким і як відпочивають наші знаменитості

Телеканал СТБ

У самий розпал літа зірки СТБ діляться з шанувальниками знімками з відпустки. Ектор Хіменес Браво подорожує Європою, Надія Матвєєва відпочиває в Ніцці, а Олексій Тритенко тільки повернувся з відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю. Але далеко не всі насолоджуються відпочинком, наприклад сім’я Узєлкових на зйомках проекту «Зважені та щасливі», а Павло Костіцин до 6 ранку знімався для заставки «Битви екстрасенсів». Як проводять літо зірки каналу СТБ – дивіться в нашій фотодобірці.

Привіт, Цюрих! ✌⛪️ Hello, Zurich!

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With my best friend #мояНана #family #sundays A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on

Ну, мы нормас – по-летнему!

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#oiff #ОМКФ #алексейтритенко #fotoBy Женя Бурляй A post shared by Alexey Tritenko (@alexey_tritenko) on

#omkff #алексейтритенко #алексейтритенкоактер #одессарулит

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