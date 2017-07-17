Пофарбовані яскраві пасма у тренді літа 2017! Якщо ви давно хотіли поекспериментувати з кольором волосся і здивувати друзів несподіваним луком – сміливо обирайте крейду для волосся. Як користуватися цією новинкою і зробити модне фарбування крейдою у домашніх умовах – читайте у нашому матеріалі!

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Крейда для волосся – ідеальний спосіб додати яскраві нотки у своїй літній образ. Таке фарбування легко можна зробити самостійно, а процес проходить швидко і без шкоди для волосся. Більш того, ця альтернатива хімічним фарбам продається у багатьох магазинах і має доступну ціну.

Існує два види крейди для волосся – жирна і суха. Відрізняються вони за текстурою і стійкістю. Жирні крейди схожі на тіні та їх не потрібно змочувати водою, тому використовувати їх зручніше. Зате сухі зберігають колір довше і коштують дешевше. Якому виду віддати перевагу – обирати вам. Єдине, що варто врахувати – склад і марку засобу. Бажано використовувати вітамінізовані палітри відомих виробників.

Перш ніж приступити до фарбування крейдою у домашніх умовах вам знадобляться:

рукавички

рушник

гребінець

лак з сильною фіксацією

крейда для фарбування

вода

Тож почнемо.

Гарненько розчешіть волосся гребінцем. Одягніть рукавички і накрийте плечі старим рушником. Оберіть прядку для фарбування і скрутіть у джгутик, змочивши її водою. Розчиніть крейду в невеликій кількості води і опустіть джгутик у розчин. Висушіть феном. Закріпіть лаком з сильною фіксацією.

Якщо у процесі від крейди залишилися сліди – не хвилюйтеся! Їх легко можна відіпрати. Новий колір змиється після 1-2 миття голови, але знову використовувати пастель безпечно. Головне – не забувайте зволожувати і живити волосся косметичними масками.