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Як користуватися крейдою для волосся: фарбування у домашніх умовах

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Пофарбовані яскраві пасма у тренді літа 2017! Якщо ви давно хотіли поекспериментувати з кольором волосся і здивувати друзів несподіваним луком – сміливо обирайте крейду для волосся. Як користуватися цією новинкою і зробити модне фарбування крейдою у домашніх умовах – читайте у нашому матеріалі!

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Крейда для волосся – ідеальний спосіб додати яскраві нотки у своїй літній образ. Таке фарбування легко можна зробити самостійно, а процес проходить швидко і без шкоди для волосся. Більш того, ця альтернатива хімічним фарбам продається у багатьох магазинах і має доступну ціну.

Існує два види крейди для волосся – жирна і суха. Відрізняються вони за текстурою і стійкістю. Жирні крейди схожі на тіні та їх не потрібно змочувати водою, тому використовувати їх зручніше. Зате сухі зберігають колір довше і коштують дешевше. Якому виду віддати перевагу – обирати вам. Єдине, що варто врахувати – склад і марку засобу. Бажано використовувати вітамінізовані палітри відомих виробників.

Перш ніж приступити до фарбування крейдою у домашніх умовах вам знадобляться:

  • рукавички
  • рушник
  • гребінець
  • лак з сильною фіксацією
  • крейда для фарбування
  • вода

Тож почнемо.

  1. Гарненько розчешіть волосся гребінцем.
  2. Одягніть рукавички і накрийте плечі старим рушником.
  3. Оберіть прядку для фарбування і скрутіть у джгутик, змочивши її водою.
  4. Розчиніть крейду в невеликій кількості води і опустіть джгутик у розчин.
  5. Висушіть феном.
  6. Закріпіть лаком з сильною фіксацією.

Якщо у процесі від крейди залишилися сліди – не хвилюйтеся! Їх легко можна відіпрати. Новий колір змиється після 1-2 миття голови, але знову використовувати пастель безпечно. Головне – не забувайте зволожувати і живити волосся косметичними масками.

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