Citizen Day 2017: робимо добро разом!

Звичайна п’ятниця 7 липня перетворилась на свято людської доброти Citizen Day. А головним диригентом концертної програми стала міжнародна косметична компанія L’Oréal.

Citizen Day – або, як ще його називають День соціальної відповідальності, – це щорічний одноденний захід, спрямований на допомогу некомерційним організаціям у соціальній та екологічній сферах. Філософія компанії полягає в тому, що кожна людина має свою важливу місію. І навіть маленькі щирі зусилля змінять цей світ на краще.

У 2017 році співробітники компанії «L’Oréal Україна» вирішили допомогти дитячому будинку «Надія», що знаходиться в селі Мокрець Київської області. Було пофарбовано паркан, дитячий та спортивний майданчики, влаштовано прибирання в подвір’ї та в саду, відремонтовано павільйони, лави. Але найголовніше – це здійснення дитячої мрії. Команда подарувала дітлахам тарзанку-тролей!

“Моєю мрією було збудувати для дітлахів тарзанку-тролей. Я просто намалював її на папері, і ось вона переді мною! Точнісінько така як на малюнку. Я впевнений, що в Київській області у подібних закладах такого більше ніде нема. L’Oréal допоміг реалізувати найбільшу мрію дітей”, – говорить директор дитячого будинку Андрій Олександрович Довгопол.

Увесь колектив працює злагоджено, як єдиний механізм. Кожен знає свою місію та обов’язки. Команда організаторів на чолі з проект-менеджером Альоною Ковтун добре попрацювали. На запитання “Чи важко було втілити мрії дітей в реальність?” вона відповіла: “Ні. Ми визначили мету, чітко уявляли собі кінцевий результат. Потім провели підготовчі роботи. А головне – ми знали заради чого це робимо! Тож всі учасники трудилися з радістю та натхненням!”. А потім додала: “Якщо задоволені маленькі мешканці та керівництво дитячого будинку, то ми також задоволені своєю працею. Ми зробили чималий обсяг робіт, привели до ладу територію, провели час із дітками. А головне – змогли втілити деякі з їхніх мрій в реальність!”.

Своїм коментарем підтримав бесіду Андрій Олександрович: “Я дуже задоволений, адже це суттєва допомога нашому закладу. Держава допомагає із такими речами як виплата заробітної плати, оплата комунальних послуг, харчування. Але ж цього дуже мало, щоб виховувати дітей. Бо розрив із сім’єю – це завжди травма. Дуже важко знайти людей, які готові терпіти, допомагати, приділяти час. А тут ще й сільська місцевість… Тож коли приїжджають волонтери, спостерігається позитивна динаміка. Адже вони приїжджають з добром, а це позитивно вливає на дітей. Кажу як спостерігач. Безмежно вдячний цим людям за таку суттєву підтримку та бажаю успіхів у їхній праці. Ви творите дива!”.

Завершальним акордом цього активного дня стало урочисте відкриття тролею. Під гучні оплески дітлахам допомогли вперше проїхатись на новому атракціоні. А головний організатор заходу Альона Ковтун сказала декілька слів наостанок:

“Хочемо побажати педагогічно-дирекційному складу дитячого будинку «Надія» сил та натхнення у цій надзвичайно важливій справі. А діткам бажаємо вірити в добро та людей, не зважаючи ні на що. Мрійте та будьте впевнені: мрії здійснюються!”.

Альона Ткаченко