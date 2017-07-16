У вас коротке волосся і ви не знаєте яку зачіску зробити цього літа, аби лишатися в тренді? Ви хочете обрізати волосся і кардинально змінити імідж? Дивіться наш фотоогляд модних зачісок для короткого волосся на літо 2017 року. Ми впевнені – ви знайдете те, що підійде саме вам.

Мокра укладка

Абсолютний фаворит літнього сезону – ефект мокрого волосся – не обійшов стороною і короткі зачіски. Зробити таку ​​укладку можна на будь-яку зачіску – як на каре так і на боб або піксі. Щоб домогтись ефекту мокрого волосся, потрібно лише нанести мус або гель та трохи спеціального масла, аби надати їм блиску. І нехай усі думають, що ви провели день на пляжі.

Піксі

Безумовний тренд цього літа – асиметрія, а найактуальніша стрижка сезону – ультракоротка піксі. Така зачіска неймовірно зручна в літній період та підійде як на кожен день, так і під вечірні або коктейльні сукні. Зробити таку укладку можна практично з будь-якою короткою зачіскою. Потрібно лише запастись фіксатором для волосся. А щоб надати образу зухвалості та запалу – зробіть рвані краї. Або поголіть скроні та зробіть кольорові пасма.

Боб

Класичний боб знову вривається в моду. Безумовний плюс такої укладки – вона підходить для дівчат з будь-яким овалом обличчя, головне правильно підібрати стиль. Боб додасть образу романтичності та зухвалості одночасно, плюс – ідеально підкреслить вилиці та очі.



Каре

Якщо ви вирішили прибрати довжину, або ж у вас не дуже об’ємне волосся- обирайте каре. Така зачіска ніколи не втрачає актуальності, вона робить образ легким та грайливим. Розбавити можна чубчиком, або пробором навкіс.