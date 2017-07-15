14 липня пройшло відкриття 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю! Фоторепортаж з червоної доріжки та церемонії відкриття дивіться у нашому матеріалі.

Відкриття кінофестивалю розпочалось з червоної доріжки в Одеському національному академічному театрі Опери та Балету. По ній пройшлись зірки українського та світового кінематографу. Серед гостей, також, були відомі політики, музиканти, дизайнери та зірки шоубізу.

Церемонія, ведучими якої цьогоріч стали Олег Панюта та Яніна Соколова, розпочалась з виступу відомого українського гурту Dakh Daughters. Також під час заходу гостям представили цьогорічних членів журі та фільми-учасників конкурсних програм.

Президент ОМКФ Вікторія Тігіпко розповіла, що 8-й Міжнародний одеський кінофестиваль отримав рекордну кількість заявок на участь – 911 фільмів з 81ї країни світу. Також значно виросла кількість надісланих вітчизняних стрічок. У цьому році їх було 265. Беспрецендента і кількість відібраних українських фільмів – їх аж 48.

Під час церемонії ведучі та гості згадали про українського режисера Олега Сенцова, який відбуває 20-річний строк у Росії за незаконним звинуваченням у тероризмі. Два дні тому у нього був день народження. Режисеру виповнився 41 рік.

У цьому році фільмом відкриття стала стрічка французько-бельгійська стрічка «Щоб бути впевненим». Представляли її – режисер Карін Тердьє та композитор Ерік Слаб`як.

Авторами головного постеру, вже традиційно, стала дизайн-студія BRATY – Іван та Василь Костенки. До речі, вони надягнули білі капелюхи по аналогії з зображенням на афіші Одеського міжнародного кінофестивалю.

Урочистий прийом цьогоріч відбувся в саду скульптур одеського літературного музею. Закриття кінофестивалю пройде 22-го липня.

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