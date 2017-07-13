Плануючи відпустку, ми частенько хочемо захопити святкові дні, щоб продовжити відпочинок. На жаль, в липні так вчинити не вийде. На відміну від червня, у другому літньому місяці додаткових святкових бонусів немає. Але це не привід засмучуватися, адже навіть офіційні вихідні завжди можна провести цікаво і з користю. Які свята в липні 2017 і скільки днів ми будемо відпочивати – читайте у матеріалі. У липні 2017 загальна кількість робочих днів становить 21. Офіційних вихідних і святкових днів буде 10: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 липня – вихідні суботи та неділі.

Провести незабутній уїк-енд можна в багатьох містах України, наприклад Львові або Одесі. Свіже повітря і гори чекають вас в українських Карпатах, а на Закарпатті можна відправитися в гастротур або на екскурсії по старовинних замках.

6-7 липня в Україні відзначається свято Івана Купала. За традицією у Києві народні гуляння будуть у Національному музеї народної архітектури та побуту України Пирогово. Організатори обіцяють, що відвідувачі зможуть перенестися в ті часи, коли люди вірили у гадання, шукали квітку папороті і проходили «очищення вогнем».

Як бачите, провести липневі дні яскраво і незабутньо навіть без додаткових вихідних – можливо!

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