Після тривалої хвороби і кількох важких операцій у віці 77 років померла відома українська актриса театру і кіно Ірина Буніна.

Ирина Бунина была актрисой яркого трагифарсового дарования, – повідомляється на сторінці Театру імені Лесі Українки в Фейсбуці. – В ее жизни было всего два театра – Московский театр имени Евгения Вахтангова и Киевский театр имени Леси Украинки. В эти театры она пришла в лучшие годы их существования и была партнершей великих актеров 20-го века. Высокая требовательность к себе, порой неуправляемый, взрывной темперамент были особенностью характера Ирины Алексеевны. Однако это сторицей компенсировалось высочайшим профессионализмом и работоспособностью актрисы.

Ірина Буніна народилася в 1939 році в Магнітогорську в акторській сім’ї. Закінчивши Московське театральне училище імені Щукіна, актриса 5 років грала в Московському академічному театрі імені Вахтангова, а потім на 40 років пов’язала своє життя зі сценою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

Де грала Ірина Буніна?

Актриса зіграла десятки ролей в театрі і півсотні – в кіно. Старше покоління пам’ятає Ірину Буніну за фільмами “Артист з Коханівки”, “Вічний Поклик”, “Абітурієнтка”, “Щовечора в одинадцять”, “Африканич” і багатьма іншими. Молоде покоління знає актрису за ролями в серіалах “День народження Буржуя” і “Повернення Мухтара”.

Ірина Буніна – володарка престижних професійних нагород: Заслужена артистка Української РСР (1974), Народна артистка України (1992), Лауреат премії «Київська пектораль» у номінації «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» (2009).

Натхненні грою Ірини Буніною на сцені, її дочка Анастасія Сердюк і внучка Клавдія Дрозд теж стали актрисами.