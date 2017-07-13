У розпал літа садівники і городники присвячують весь свій час земельним роботам, проте не всі з них знають, що в певні дні краще не займатися посадкою. Читайте, які дні за місячним календарем сприятливі для робіт на городі, в матеріалі.

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Місяць впливає на всі живі організми. Напевно, досвідчені садівники і городники вже встигли помітити, що активні роботи в повний місяць не приносять результатів.

Посіви і посадку найкраще запланувати на початок місяця. До середини липня активні земельні роботи необхідні, а ось після 20-го числа, згідно з місячним календарем, увагу краще приділити декоративним рослинам.

Місячні фази впливають як на саму рослину, так і на землю. Від посадки в той чи інший період залежить, з якою швидкістю буде рости ця рослина і які плоди дасть в майбутньому.

І так, сприятливими для земельних робіт будуть такі дні: 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31 липня.

Не рекомендуються посіви і посадки в такі дні: 3, 5, 7, 9-12, 15, 16, 19, 20, 23-25, 27.

Відзначимо, садити дерева найкраще в фазу зростаючого Місяця.

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