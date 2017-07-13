Відкриття пляжного сезону вже відбулося, а ви ще не обрали модний купальник? Які тенденції літа 2017 та як виглядати надзвичайно на пляжі – читайте у нашому матеріалі.

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Холтер

Безсумнівний тренд літа 2017 – це купальники з коміром «Холтер». Така модна новинка підкорила Пляжний тиждень моди у Майямі і продовжує ставати головною фешн-тенденцією майбутнього сезону. Холтер – це комір навколо шиї і зони декольте. Дизайнери пропонують виділяти його особливим кольором, принтом або деталями. Холтери підкреслюють спину та плечі.

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Такий купальник не залишиться непоміченим! Але, якщо ти мрієш про рівномірний загар, то така модель тобі навряд чи підійде.

Висока талія

Ретро знову в моді! Принаймні, у пляжній. Високі плавки допоможуть тобі не тільки приховати животик і боки, але і зроблять твій образ на пляжі чарівним! Такий купальник також підійде для дівчат,що недавно народили. До того ж, довгий топ і ретро-трусики створять сексуальний силует «пісочний годинник».

Монокіні

Монокіні – це цілісні купальники з оголеною спиною і всілякими вирізами. Ліф і плавки можуть з’єднуватися ледь помітною смужкою тканини. Ця модель допоможе, як приховати недоліки, так і підкреслити переваги. У будь-якому варіанті монокіні виглядають сексуально та перевершують навіть бікіні.

Анімалістичний стиль

Анімалістичний стиль – тріумфатор пляжного тижня моди у Маямі. Тваринні принти, наприклад, леопардовий, підкорюють подіуми сезону весна-літо 2017.

Бандо та бікіні



Особливості бандо у тому, що ліф у подібних купальниках без бретелей. Ця модель акцентує на зоні декольте та підкреслює шию. До того ж, бандо допоможе уникнути ненависних білих смуг на тілі. Бандо та бікіні вже стали класикою, а, як відомо, вона завжди у моді. Якщо фешн тенденції 2017 тобі не до смаку, то зупини вибір на цих моделях.