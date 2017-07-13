Напевно, раз на місяць у кожного з нас спостерігалося погане самопочуття без будь-якої причини, незалежно від віку. Раптові скачки тиску і нестерпні головні болі – все це реакція організму на зміну погоди. В матеріалі ви дізнаєтеся графік магнітних бур на липень 2017 року.

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Крім того, що у вас може боліти голова в період магнітних бур, також вірогідні порушення в роботі серця, слабкість, безсоння. Вчені стверджують, що близько 10-15% населення нашої планети страждають в період зміни погоди.

У липні магнітні бурі очікуються в середині, а також кінці місяця. Однак не варто хвилюватися, адже зміни погоди будуть короткочасними. Так, спалахи магнітних бур плануються 13-15 липня і 21-22 липня.

Також незначна зміна погоди відбудеться 2 липня.

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Влітку сонячна активність висока. В найжаркіший місяць слід дбайливо ставитися до свого здоров’я і намагатися проводити менше часу в спеку. Любителям засмаги також не рекомендується проводити на пляжі весь день. Вибирайте найоптимальніший для цього час – вранці до 11.00, або ж після обіду (з 16.00).

Якщо у вас спостерігаються скачки тиску, краще зовсім не виходити з дому в спеку. Лікарі рекомендують пити трав’яні настоянки і уникати стресових ситуацій.

Будьте здорові!