Дізнавайтеся, яке сьогодні свято в нашому огляді подій на тиждень з 10 по 16 липня 2017.
10 липня
Сьогодні іменини відзначають Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Іоанна, Самсон і Юрій.
11 липня
Всесвітній День народонаселення. Саме в цей день, за підрахунками ООН кількість жителів планети перевищила 5 млрд.
Крім того, в усьому світі відзначають найсолодше свято – День шоколаду. У цей день по всьому світу проходять святкування, конкурси та фестивалі присвячені цим ласощам.
Початок Кхао Пханса – буддійського посту.
Іменини сьогодні у Івана, Павла, Германа і Сергія.
12 липня
Сьогодні православні шанують пам’ять апостолів Петра і Павла.
12 липня також Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації.
Іменини сьогодні у Петра, Павла, Григорія, Неофіта і Іони.
13 липня
Православні відзначають Собор дванадцяти апостолів.
Сьогодні іменини у Андрія, Івана, Матвія, Петра, Фоми. Філіпа і Якова.
14 липня
Франція відзначає День взяття Бастилії. Ця подія вважається початком Великої французької революції та символом повалення абсолютизму.
Іменини сьогодні у Ангеліни, Даміана і Кузьми.
15 липня
День українських миротворців. Це зовсім молоде свято, заснували його в 2013 році з метою вшанування мужності, зразкового виконання службових обов’язків і вірності присязі учасників миротворчих операцій.
Іменини у Володимира, Генріха і Фотія.
16 липня
У багатьох країнах у цей день професійне свято у металургів.
В Україні відзначають День бухгалтера.
За мусульманським календарем з цього дня почалося літочислення (за нашим календарем – 622 рік).
Крім того, 16 липня – день прийняття Декларації про суверенітет України.
Іменини відзначають Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Костянтин, Марк і Філіп.
Гарного вам тижня!