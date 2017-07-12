У липні поєднуються енергії Сонця і Марса, що забезпечує прогрес у всіх сферах життя. Місяць обіцяє бути активним і повним турбот. Варто приділити більше уваги своєму професіоналізму і кар’єрі. Але й про особисте життя забувати не слід. Тим, хто прагне кинутися в обійми нових відносин в цьому місяці всі карти в руки. Давайте дізнаємося, що чекає кожен з знаків Зодіаку в липні:

Гороскоп на липень 2017 ОВЕН:

Венера знаходиться у підходящій для вас позиції – це допоможе вашому особистому життю блищати усіма барвами. На вас чекає період гарячої пристрасті. Сприятливий місяць для серйозних покупок, на зразок квартири чи автомобіля. Вплив Марса в липні робить вас дуже активним – може з’явиться бажання зробити ремонт або кардинально поміняти щось у своєму житті. Уважно стежте, що говорите або обіцяєте, особливо начальству – непослідовність може зашкодити вашій репутації. У липні ви отримуєте в своє розпорядження багато енергії і це дасть вам можливість поправити свій матеріальний стан.

Гороскоп на липень 2017 ТЕЛЕЦЬ:

Цього місяця у вас особливий талант – спілкуватися з людьми і це позитивно позначиться на всіх сферах життя. Відмінний час, щоб налагодити відносини з колегами, бізнес-партнерами або клієнтами. Сонце і Марс на вашому боці – ви дуже самовпевнені та рішучі. Використовуйте це, справте враження на потрібних вам людей – зусилля увінчаються успіхом. Зміни, які очікують вас в цьому місяці кардинально змінять ваше життя. Приділіть належну увагу сім’ї, можливо близькі потребують вашої допомоги. Липень відмінно підійде для позбавлення від шкідливих звичок.

Гороскоп на липень 2017 БЛИЗНЮКИ:

Місяць буде насиченим на події – перепочити і розслабитися в липні вам не вдасться. Можливі нові нові знайомства і поїздки. Венера в знаку Близнюки робить вас привабливим для протилежної статі. Ви прекрасно переконуєте людей – скористайтеся цим, щоб вирішити свої проблеми, особливо в роботі. Сприятливий місяць щоб вчитися – запишіться на курси водіння або вивчіть нову мову, відвідуйте майстер класи та семінари. У липні ви дуже дратівливі – обережно, це може перешкодити вам здійснити ваші плани.

Гороскоп на липень 2017 РАК:

У цьому місяці ви романтик – проведіть час зі своєю другою половинкою, а якщо ще її не знайшли – сміливо вирушайте на пошуки. Сонце і Марс роблять вас сміливим і рішучим, особливо у всьому, що стосується кохання. Гарний час для того, щоб урізноманітнити сексуальне життя. При цьому, у вас є всі шанси просунутися по кар’єрних сходах. Ви приділяєте багато часу роботі і начальство оцінить ваші зусилля. Якщо у вас з’являться нові ідеї – сміливо розвивайте їх. Вплив Марса може залучити і небажані аспекти, такі як дратівливість і поспіх. Будьте стриманіше, ви здатні впоратися зі своєю агресією. Приділяйте час відпочинку.

Гороскоп на липень 2017 ЛЕВ:

Ви напрочуд нерішучі і скромні. Особливо коли доходить до справи і це може перешкодити вам в здійсненні вашої мрії. У липні на вас чекає знайомство, здатне змінити ваше життя. Зараз важливо діяти оперативно – не відкладайте справи в довгий ящик. В середині місяця Меркурій розташований знаку Лева – можете розраховувати на зростання доходу, вдалі угоди та знайомства з потрібними людьми. В кінці місяця варто приділити увагу здоров’ю і бути обережним – можливі травми або отруєння.

Гороскоп на липень 2017 ДІВА:

Вдалий місяць для початку відносин – є великий шанс зустріти “саме ту” людину. У липні вас оточують багато шанувальників, бажаючих провести з вами час. Ви і самі не проти кинутися в обійми Амура – навіть на сімейних Дів чекають романтичні пригоди. Можливі любовні інтриги на роботі, які призведуть до кар’єрного росту. У вашому оточенні також можуть з’явиться заздрісники. Несприятливий час для витрат, будьте розсудливі. Гарний час для зміни способу – нова зачіска або зміна гардероба допоможуть вам почувати себе впевненіше.

Гороскоп на липень 2017 ТЕРЕЗИ

Не виключені конфлікти з близькими людьми. Зірки радять вам бути терплячим і йти на компроміс – тільки так ви зможете зберегти гармонію у відносинах або сім’ї. Гарний час, щоб присвятити себе роботі і втіленню своїх ідей. Приділіть увагу підвищенню кваліфікації – відвідайте курси або семінари, пов’язані з професійною діяльністю. Можлива хороша пропозиція по роботі, відрядження або новий проект. Не відмовляйтеся – це принесе вам хороші гроші в майбутньому. Друга половина місяця принесе душевну рівновагу і відчуття гармонії.

Гороскоп на липень 2017 СКОРПІОН:

Ви занадто багато часу приділяєте матеріальним питанням і це спричинить серйозні зміни в особистому житті. Але ви і самі прагнете до цих змін і готові йти на авантюри аби не нудьгувати. Іноді, ви навіть занадто різкі та наполегливі – потенційних партнерів це може злякати. У кар’єрі на вас чекають злети і падіння. Але якщо ви направите свою енергію в роботу – на вас чекає успіх. У липні Скорпіони відчувають нереалізованість і вважають, що гідні більшого. Однак, це несприятливий період для нових починань, краще закінчити тривалі проекти.

Гороскоп на липень 2017 СТРІЛЕЦЬ:

Продуктивний період для роботи, однак результатів слід чекати не раніше кінця місяця. Критично ставтеся до того, що вам говорять інші, інакше можете потрапити під вплив людини, яка планує через вас добитися своїх цілей. У другій половині місяця слід відправитися в поїздку або частіше виїжджати на природу. Можливі раптові фінансові надходження, однак, не поспішайте витрачати гроші, краще відкладіть їх на майбутнє. Проводьте час з людьми, які позитивно впливають на ваш настрій. У вашій родині панує взаєморозуміння і ніжність, приходячи додому ви відчуваєте спокій.

Гороскоп на липень 2017 КОЗЕРІГ

На вас чекає цікавий і насичений місяць, хоч і неспокійний – можливі кардинальні зміни в особистих відносинах і зміна пріоритетів. Не приймайте рішень від яких залежить майбутнє – пройде час і ви зрозумієте, що поквапилися. Серед ваших пріоритетів – кар’єра і знайомства з діловими партнерами. Проведіть кілька днів поза домом – рушайте у відрядження. Це допоможе вам відволіктися від домашніх проблем і подумати. Гарний час в плані фінансів – можливі великі грошові надходження.

Гороскоп на липень 2017 ВОДОЛІЙ:

Якщо ви давно мрієте про любов – саме час заводити нові стосунки або будувати сім’ю. Якщо у в ваших стосунках були якісь конфлікти і непорозуміння – липень все виправить, потрібно лише докласти трохи зусиль. Швидше за все, обсяг справ на роботі збільшиться – проявіть посидючість і ви впораєтеся з усім на відмінно. Більш того, ваші старання оцінить начальство. Можна розраховувати на поліпшення фінансового стану через партнерів. Але для цього доведеться шукати людей, здатних робити гроші разом з вами. Можуть початися проблеми зі здоров’ям через надмірне навантаження, не забувайте розслаблятися і відпочивати.

Гороскоп на липень 2017 РИБИ:

Вас накриє вир подій і позитивної енергії. Ви радієте життю, любите і насолоджуєтеся літом. Однак, можуть з’явиться заздрісники, які спробують розповідати вам як жити. Не слухайте нікого окрім себе і близьких людей. Ви шукайте натхнення в любові, і у в липні є всі шанси знайти її, слухайте своє серце. Продуктивний час для тих, чия робота пов’язана з творчістю або спілкуванням з людьми. Порадуйте близьких подарунками – це допоможе налагодити відносини і згладити нерозуміння. У липні Рибам слід зайнятися спортом, однак не перевантажуйте себе і не забувайте відпочивати.

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