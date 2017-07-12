Ейко Ісіока: про що Doodle до дня народження японського дизайнера

Сьогодні, 12 липня, компанія Google випустила пам’ятний дудл на честь легендарної жінки – японського дизайнера Ейко Ісіока. Чим саме Ейко підкорила світ та чому дудл з’явився саме сьогодні? Читайте в нашому матеріалі! Дата 12 липня обрана компанією, звісно ж, не випадково. Саме сьогодні свій 79-й день народження відзначила б японський дизайнер Ейко Ісіока. Якщо ви вважаєте, що з її роботами ви не знайомі – швидше за все, ви помиляєтеся. Так, в модних будинках її костюмів ви не знайдете, але помилуватися творчістю діви можна в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва, а також переглянувши улюблені фільми.

Саме легкою рукою Ейко Ісіока, ніби чарівною паличкою, були створені вбрання для відомого Cirque du Soleil: Varekai, постановок «Кільце нібелунгів», бродвейського мюзиклу Джулі Теймор Spider-Man: Turn Off the Dark, літніх Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. Піком популярності японського дизайнера стали костюми для фільму «Дракула» Брема Стокера, який вiдзначився головною нагородою Американської академії кіномистецтв «Оскар», а також неймовірний одяг для фільму «Білосніжка: Помста гномів».

Варто зазначити, що дизайну одягу жінка, роботами якої захоплюються в кожному куточку землі, не вчилася. За професією вона була дизайнером реклами, закінчила Токійський університет мистецтв. Тільки досягши чималих успіхів в рекламі, Ейко приступила до створення чудових нарядів для постановок, мюзиклів, відеоробіт та фільмів.

Життя талановитого дизайнера обірвалося на 74-му році від раку підшлункової залози.