Цієї п’ятниці, 14 липня в Україні стартує масштабна кіноподія – Одеський міжнародний кінофестиваль – 2017. Протягом тижня у шанувальників якісного кіно буде можливість першими оцінити кіноновинки, а також подивитися фільми, які в Україні ніколи не вийдуть у прокат. Читайте програму 8-го Одеського кінофестивалю в нашому матеріалі. Програма ОМКФ включає 12 повнометражних фільмів з 27 країн. За Золотого Дюка боротимуться відразу три українських картини.

В основний конкурс увійшли:

«Сирота» Арно де Пальеро (Франція)

«Іній» Шарунас Бартаса (Литва, Франція, Україна, Польща)

«Вільно і легко» Юнь Гена (Китай)

«Рівень чорного» Валентина Васяновича (Україна)

«Реквієм по пані Й» Бояна Вулетіча (Сербія, Болгарія, Македонія, Росія, Франція)

«Габріель і гора» Фелліпе Барбоза (Бразилія, Франція)

«Моя щаслива сім’я» Нани Еквтімішвілі і Симона Гросса (Грузія, Німеччина, Франція)

«Літо тисяча дев’ятсот дев’яносто-три» Клари Симон (Іспанія)

«Король бельгійців» Петера Броненса і Джесіки Вудворт (Бельгія, Нідерланди, Болгарія)

«Січень-березень» Юрія Речинського (Україна, Австрія)

«Ні тут, ні там» Майсалуна Хамуда (Ізраїль, Франція)

«Самозванці» Валло Тоомла (Естонія, Латвія, Литва)

Український конкурс:

«Припутні» Аркадія Непиталюк

«Dixie Land» Романа Бондарчука

«Головна роль» Сергія Буковського

«Стрімголов» Марини Степанської

«Рівень чорного» Валентина Васяновича

«Січень-березень» Юрія Речинського Короткометражна секція складається з 17 фільмів:

«Бузок» Катерини Горностай

«Новосілля» Надя Парфан

«До фігурі батька» Лізи Бабенко

«Причинна» Андрія Щербака

«Технічна перерва» Філіпа Сотниченко

«Eluvium – регенеративна істота» Стаса Сантімова

«Запаморочення» Юри Катинського

«Ні! Ні! Ні» Миколи Рідного

«Merry-go-round» Ігоря Подольчака

«Солатіум» Христини Тінькевіч

«Ленінопад» Світлана Шимко

«Тимчасово» Оксани Карпович

«А ви любите Держпром?» Вікторії Белявіч

«Випуск 97» Павла Острикова

«Чудове чудовисько» Сергія Мельниченка

«Завтра ти обов’язково одужаєш» Станіслава Бітюцького

«Благодать» Жанни Озірної

Документальна програма – наймолодша секція фестивалю, що проходитиме вдруге.

«Головна роль» Сергія Буковського

«Бойс» Андреса Фаеля

«Молода дівчина 90 років» Валерії Бруні-Тедескі і Яна Корідіана

«Нічоговуд» Соні Кронлунд

«Принци між людей» Стефана Краснянського

«Поза хуртовиною» Левіна Петера

«На мою думку» Павела Кузуйока

Щороку на Потьомкінських сходах проходить показ фільму в супроводі симфонічного оркестру. У цьому році вибір припав на картину «Дамське щастя» Жюльєна Дювів’є.