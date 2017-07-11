Купальник – є, засоби для засмаги – в косметичці, хороша музика – в плейлисті, але чогось все одно не вистачає для приємної відпустки. Можливо, хорошої книги? Ми підготували для вас список з топ-5 книг для прочитання у відпустці. Це новинки, світові бестселери, які не залишать байдужими. Любов, пристрасть, інтриги, психологія – вибирайте, що вам ближче.

«Маленьке життя» Ганья Янаґігара

переклад Анжели Асман

Роман Ганьї Янаґігари вийшов у світ в 2015 році. Історія розповідає про чотирьох колишніх однокласників, які переїжджають до Нью-Йорка й там відшукують власний шлях у житті. Життя відноситься до них жорстоко, носить по хвилях, а тримаються друзі на плаву тільки завдяки дружбі і прагненням. Минають десятиліття, стосунки поглиблюються, затьмарюються, приправляються пристрастю, успіхом і гордістю. Та всі розуміють, що найбільшою проблемою є Джуд, дуже талановитий юрист і страшенно безталанний чоловік, його розум і тіло пошматувало важке дитинство, його переслідують страхи і травми, які він ніколи не зможе подолати, і саме вони назавжди визначають його життя. «Велика маленька брехня» Ліян Моріарті

переклад Катерини Іванової

«Коли читаєш захопливі бестселери Ліян Моріатрі, то ніби п’єш рожевий «Космополітен»… з миш’яком» — USA Today

Від авторки бестселеру «Таємниця мого чоловіка» Ліян Моріарті. «Велика маленька брехня» – роман про небезпечні дрібниці, в яких ми обманюємося задля виживання.

Ця блискуча історія про колишніх чоловіків, других дружин, матерів та дочок, шкільний скандал та маленьку брехню, котра може стати смертельною.

В книзі розповідається про життєві шляхи трьох жінок. Маделін — сила, на яку зважають. Вона кумедна, в’їдлива та пристрасна; все пам’ятає і нічого не пробачає. Селеста — вродливиця, здатна примусити зупинитися світ та зачудовано милуватися нею. Та за ілюзію ідеальності воно платить свою ціну. Новенька у місті, самотня матуся Джейн настільки молода, що інші мами зі школи сприйняли її за няньку, За її плечима — загадкове минуле та сум, нехарактерний для її віку. «Таємниця мого чоловіка» Ліян Моріарті

переклад Ірини Даниленко

Уявіть собі, що ваш чоловік написав вам листа, який треба відкрити після його смерті. Уявіть собі, що ви натрапили на цей лист в той час, коли ваш чоловік ще живий. Уявіть також, що лист містить його найтемніший секрет, який здатен знищити не тільки ваше життя, але й життя інших людей. Сесілія Фіцпатрік здається має ідеальне життя – вона успішний бізнесмен, віддана дружина і мати Але цей лист здатен змінити все, і не тільки для неї: Рейчел і Тесс ледь знають не тільки Сесілію, але і одна одну, та вони теж відчують наслідки Таємниці її чоловіка. Деяким таємницям краще залишатися в секреті назавжди! «Загублена» Джилліан Флінн

переклад Наталії Гайдай

Нік та Емі Данни саме збираються святкувати п’яту річницю шлюбу, коли Емі зникає. Поліція підозрює Ніка в убивстві дружини. Друзі Емі раптом починають розповідати, що вона боялася чоловіка, що мала від нього секрети. Він присягається, що це неправда. Однак поліція перевіряє його комп’ютер і виявляє дуже дивну історію пошуків. Нік запевняє, що він тут зовсім ні до чого, та чи можна йому вірити? А тут ще ці наполегливі дзвінки на його мобільний телефон…

То що ж насправді сталося з чарівною Ніковою дружиною? «Чому чоловіки хочуть сексу, а жінки потребують любові» Піз Аллан і Барбара

Книга написала цікавим і доступним стилем, вона насичена цікавою інформацією з гумором. Це видання займе гідне місце поряд з вами на пляжі.

З книги ви дізнаєтесь, яку роль відіграють інтимні стосунки в житті людини? Що змушує деяких чоловіків постійно міняти партнерок по сексу? А що змушує жінок вимагати зобов’язань від чоловіків? Автори цієї книжки дають докладні відповіді на питання щодо того, як виникають любов і романтика, чого насправді хочуть чоловіки і жінки, чим найчастіше зумовлений випадковий секс, чому стаються подружні зради. Їхні висновки і поради ґрунтуються на результатах численних досліджень і наукових експериментів.