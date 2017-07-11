Телеканал СТБ / Книги, які варто почитати у відпустці: топ-5

Книги, які варто почитати у відпустці: топ-5

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Купальник – є, засоби для засмаги – в косметичці, хороша музика – в плейлисті, але чогось все одно не вистачає для приємної відпустки. Можливо, хорошої книги? Ми підготували для вас список з топ-5 книг для прочитання у відпустці. Це новинки, світові бестселери, які не залишать байдужими. Любов, пристрасть, інтриги, психологія – вибирайте, що вам ближче.

«Маленьке життя» Ганья Янаґігара

переклад Анжели Асман

Роман Ганьї Янаґігари вийшов у світ в 2015 році. Історія розповідає про чотирьох колишніх однокласників, які переїжджають до Нью-Йорка й там відшукують власний шлях у житті. Життя відноситься до них жорстоко, носить по хвилях, а тримаються друзі на плаву тільки завдяки дружбі і прагненням. Минають десятиліття, стосунки поглиблюються, затьмарюються, приправляються пристрастю, успіхом і гордістю. Та всі розуміють, що найбільшою проблемою є Джуд, дуже талановитий юрист і страшенно безталанний чоловік, його розум і тіло пошматувало важке дитинство, його переслідують страхи і травми, які він ніколи не зможе подолати, і саме вони назавжди визначають його життя.713275_4_original«Велика маленька брехня» Ліян Моріарті

переклад Катерини Іванової

«Коли читаєш захопливі бестселери Ліян Моріатрі, то ніби п’єш рожевий «Космополітен»… з миш’яком» — USA Today

Від авторки бестселеру «Таємниця мого чоловіка» Ліян Моріарті. «Велика маленька брехня» – роман про небезпечні дрібниці, в яких ми обманюємося задля виживання.

Ця блискуча історія про колишніх чоловіків, других дружин, матерів та дочок, шкільний скандал та маленьку брехню, котра може стати смертельною.

В книзі розповідається про життєві шляхи трьох жінок. Маделін — сила, на яку зважають. Вона кумедна, в’їдлива та пристрасна; все пам’ятає і нічого не пробачає. Селеста — вродливиця, здатна примусити зупинитися світ та зачудовано милуватися нею. Та за ілюзію ідеальності воно платить свою ціну. Новенька у місті, самотня матуся Джейн настільки молода, що інші мами зі школи сприйняли її за няньку, За її плечима — загадкове минуле та сум, нехарактерний для її віку.715324_2_original«Таємниця мого чоловіка» Ліян Моріарті

переклад Ірини Даниленко

Уявіть собі, що ваш чоловік написав вам листа, який треба відкрити після його смерті. Уявіть собі, що ви натрапили на цей лист в той час, коли ваш чоловік ще живий. Уявіть також, що лист містить його найтемніший секрет, який здатен знищити не тільки ваше життя, але й життя інших людей. Сесілія Фіцпатрік здається має ідеальне життя – вона успішний бізнесмен, віддана дружина і мати Але цей лист здатен змінити все, і не тільки для неї: Рейчел і Тесс ледь знають не тільки Сесілію, але і одна одну, та вони теж відчують наслідки Таємниці її чоловіка. Деяким таємницям краще залишатися в секреті назавжди!700228_2_original«Загублена» Джилліан Флінн

переклад Наталії Гайдай

Нік та Емі Данни саме збираються святкувати п’яту річницю шлюбу, коли Емі зникає. Поліція підозрює Ніка в убивстві дружини. Друзі Емі раптом починають розповідати, що вона боялася чоловіка, що мала від нього секрети. Він присягається, що це неправда. Однак поліція перевіряє його комп’ютер і виявляє дуже дивну історію пошуків. Нік запевняє, що він тут зовсім ні до чого, та чи можна йому вірити? А тут ще ці наполегливі дзвінки на його мобільний телефон…
То що ж насправді сталося з чарівною Ніковою дружиною?713284_2_original«Чому чоловіки хочуть сексу, а жінки потребують любові» Піз Аллан і Барбара

Книга написала цікавим і доступним стилем, вона насичена цікавою інформацією з гумором. Це видання займе гідне місце поряд з вами на пляжі.

З книги ви дізнаєтесь, яку роль відіграють інтимні стосунки в житті людини? Що змушує деяких чоловіків постійно міняти партнерок по сексу? А що змушує жінок вимагати зобов’язань від чоловіків? Автори цієї книжки дають докладні відповіді на питання щодо того, як виникають любов і романтика, чого насправді хочуть чоловіки і жінки, чим найчастіше зумовлений випадковий секс, чому стаються подружні зради. Їхні висновки і поради ґрунтуються на результатах численних досліджень і наукових експериментів.714225_2_original

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