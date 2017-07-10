Дізнавайтеся, яке сьогодні свято в нашому огляді подій на тиждень з 10 по 16 липня 2017.

10 липня

Сьогодні іменини відзначають Володимир, Георгій, Єгор, Іван, Іоанна, Самсон і Юрій.

11 липня

Всесвітній День народонаселення. Саме в цей день, за підрахунками ООН кількість жителів планети перевищила 5 млрд.

Крім того, в усьому світі відзначають найсолодше свято – День шоколаду. У цей день по всьому світу проходять святкування, конкурси та фестивалі присвячені цим ласощам.

Початок Кхао Пханса – буддійського посту.

Іменини сьогодні у Івана, Павла, Германа і Сергія.

12 липня

Сьогодні православні шанують пам’ять апостолів Петра і Павла.

12 липня також Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації.

Іменини сьогодні у Петра, Павла, Григорія, Неофіта і Іони.

13 липня

Православні відзначають Собор дванадцяти апостолів.

Сьогодні іменини у Андрія, Івана, Матвія, Петра, Фоми. Філіпа і Якова.

14 липня

Франція відзначає День взяття Бастилії. Ця подія вважається початком Великої французької революції та символом повалення абсолютизму.

Іменини сьогодні у Ангеліни, Даміана і Кузьми.

15 липня

День українських миротворців. Це зовсім молоде свято, заснували його в 2013 році з метою вшанування мужності, зразкового виконання службових обов’язків і вірності присязі учасників миротворчих операцій.

Іменини у Володимира, Генріха і Фотія.

16 липня

У багатьох країнах у цей день професійне свято у металургів.

В Україні відзначають День бухгалтера.

За мусульманським календарем з цього дня почалося літочислення (за нашим календарем – 622 рік).

Крім того, 16 липня – день прийняття Декларації про суверенітет України.

Іменини відзначають Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Костянтин, Марк і Філіп.

Гарного вам тижня!