Які ласощі найкраще смакують влітку? Звичайно ж, морозиво! Як зробити ванільне морозиво в домашніх умовах? А готувати його дуже легко і просто, плюс вам знадобитися всього лише чотири інгредієнти. Простий рецепт домашнього ванільного морозива читайте в нашому матеріалі.

Нам знадобляться:

вершки 33-35% – 1 л

цукрова пудра – 170 г

яєчні жовтки – 8 шт.

ваніль – 2 стручки

Спосіб приготування:

Крок 1: Стручки ванілі розкриваємо і гострим ножем виймаємо зерна.

Крок 2: У каструлю вливаємо вершки, кидаємо туди зерна і стручки ванілі. Проварюємо до появи перших бульбашок. Не забуваємо помішувати, аби вершки не пригоріли.

Крок 3: Жовтки збиваємо з цукровою пудрою, до стану щільної маси.

Крок 4: Поступово вливаємо до жовтків частину теплих (не гарячих) вершків, перемішуємо, добавляємо вершки, що залишились і знову добре перемішуємо.

Крок 5: На мінімальному вогні доводимо масу до кипіння, постійно помішуючи. Як тільки вона загусне – знімаємо з вогню і даємо охолонути.

Крок 6: Переливаємо вершкову масу в контейнер і відправляємо в холодильник на 6-8 годин. Щогодини морозиво потрібно перемішувати дерев’яною ложкою.

Смачного!

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