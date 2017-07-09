Які стрижки на довге волосся 2017 моді цього літа? Як оформити довге волосся, не прибираючи довжину, аби залишатися в тренді? Дивіться нашу фотопідбірку, найстильніших зачісок цього літа і ми впевнені – ви обов’язково знайдете щось і для себе.

Бічна коса

Безумовно, наймодніша зачіска літа-2017 – це коса. Один з трендових варіантів сезону – бічна коса, підійде як для офіційних заходів так і в якості повсякденної зачіски. А щоб твій образ більш ніжним – візьми пасма біля обличчя, заплети їх та зафіксуй шпилькою або лаком і зачіска готова!

Коса “риб’ячий хвіст”

Зробити такий варіант модної коси простіше простого – скропи волосся лаком або мусом, розділи їх на дві частини, вилучити тонке пасмо з однієї половини волосся і перекинь її на іншу. А тепер візьми таке ж пасмо з другої половини волосся і перекинь на першу. Продовжуй чергувати поки волосся не закінчаться. Залишилося тільки закріпити резинкою.

А якщо ти любителька милих зачісок – зроби дві симетричні коси. Їх можна доповнити кольоровою резинкою і грайливий образ готовий.

Ще один модний варіант косичок на це літо – водоспад. Така зачіска привнесе в твій образ романтики.

Хвіст

Не потрібно винаходити колесо, найкомфортніша зачіска вже давно придумана – хвіст. Такий варіант ідеально підійде в спеку або якщо потрібно швидко зібратися і при цьому красиво виглядати. Цього літа не обмежуй себе класичним варіантом – спробуй високий кінський хвіст з якого вибиваються пасма, або гладко зачесаний. Урізноманіти зачіску стрічками, шпильками або косами.

Модний пучок

Одна з найбільш виграшних зачісок 2017 року – це пучок, як звичайнісінький так і всі його різновиди. Він може бути об’ємним і недбалим або навпаки гладким, невеликим і акуратним, з косами і без, високий і низький – обирати тобі. Крім того, що пучок цього літа – безумовний хіт, він ще й неймовірно комфортний в жарку пору року.

Пляжні локони

Цього літа модно, аби волосся виглядало так, ніби-то ти проводиш дні на морі, а локони щоб лежали легкими пляжними хвилями. Зробити таку зачіску дуже просто – трохи збий волосся руками, надай їм обсягу і недбалості і зафіксуй лаком або мусом.