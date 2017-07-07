Onuka представила новий сингл «Vsesvit» з майбутнього лонгплею, реліз якого заплановано на осінь 2017 року. Платівка отримала назву «Mozaika». Над лонгплеєм Ната Жижченко працювала з саундпродюсером і за сумісництвом чоловіком – Євгеном Філатовим.

У записі синглу взяв участь Ерік Муке – музикант французького проекту Deep Forest. «Ми познайомилися в минулому році на Polyana Music Festival, де виступали на одній сцені. Музика Deep Forest дуже вплинула на мене. Я слухала їх альбоми з дитинства. Запис спільного треку – дуже важлива подія особисто для мене. Закритий гештальт і початок нової великої історії одночасно», – каже Ната.

Настрій треку Vsesvit можна охарактеризувати як суміш Singur Ros і саундтрека до мультфільму «Король Лев», – сказано в описі.



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