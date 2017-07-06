Сьогодні весь світ відзначає Всесвітній день поцілунків. Історію свята і поздоровлення з Днем поцілунків ви знайдете в нашому матеріалі.
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Історія
Народилося це незвичайне та романтичне свято наприкінці 19 століття у Великобританії. Саме англійці визнали несправедливим, що у такого прекрасного прояву почуттів як поцілунок немає власного свята. А через сто років Організація Об’єднаних Націй затвердила День поцілунків і свято набуло статусу міжнародного. Традиційно в цей день по всій планеті проходять святкові заходи, конкурси та змагання пов’язані з поцілунками. На деяких навіть розігруються призи за найдовший, найпристрастніший або за самий незвичайний та красивий поцілунок.
Всю свою історію люди проявляли свої почуття через поцілунок. Опинившись в романтичній ситуації або побачивши кохану людини – перше бажання – поцілувати його. Коли ж з’явився такий прояв кохання як поцілунок? Існує кілька версій. Перша – ритуальна, вона розповідає, що спочатку поцілунок, був направлений до божеств, як вищий прояв довіри. Пізніше, в людей з’явилася віра в те, що під час поцілунку відбувається обмін душами. Ще одна популярна версія – антична, розповідає про те, що з тих пір як розгніваний Зевс розділив чоловіків та жінок, вони намагаються знайти свою втрачену половинку через поцілунок.
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Поздоровлення з Днем поцілунку
***
День поцілунку свято романтичне,
Для деяких навіть незвичне.
Адже цілуватися можна цілий день,
У парку, у сквері всім кому не лінь.
Я тебе кохана моя, зі святом прекрасним вітаю,
І сьогодні з самого ранку тебе цілую ніжно і обіймаю.
Якщо почуття я свої не висловив словами,
Я сьогодні з радістю доведу устами.
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***
Карамельки, шоколадки не замінять його.
Ми на святі з тобою цілуємося зараз,
І милуються перехожі, побачивши нас.
З днем поцілунку тебе вітаю,
Адже дуже сильно тебе я кохаю.
Без тебе, кохана, не проживу а ні дня,
Ніжна, красива, надійна моя.
***
Цьомки,чмоки,поцілунки,
Для душ і- це подарунки,
Дружні,ніжні та пристрасні,
Всі вони – завжди прекрасні!
В них сьогодні іменини,
Зі всіма вітайтесь ними,
Цілуйтесь весело й завзято,
І поцілунок створить свято!
***
Твоїх поцілунків мені багато не буває,
Від них в моїй душі, сади любові розквітають,
Паморочиться в голові, й метелики в душі пархають
Поцілунки твої смак меду мені нагадають.
З Днем Поцілунку тебе, коханій вітаю,
Від любові до тебе як сніжинка я таю,
Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,
Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.
Не забудьте сьогодні поцілувати ваших близьких.
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