Сьогодні весь світ відзначає Всесвітній день поцілунків. Історію свята і поздоровлення з Днем поцілунків ви знайдете в нашому матеріалі.

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Історія

Народилося це незвичайне та романтичне свято наприкінці 19 століття у Великобританії. Саме англійці визнали несправедливим, що у такого прекрасного прояву почуттів як поцілунок немає власного свята. А через сто років Організація Об’єднаних Націй затвердила День поцілунків і свято набуло статусу міжнародного. Традиційно в цей день по всій планеті проходять святкові заходи, конкурси та змагання пов’язані з поцілунками. На деяких навіть розігруються призи за найдовший, найпристрастніший або за самий незвичайний та красивий поцілунок.

Всю свою історію люди проявляли свої почуття через поцілунок. Опинившись в романтичній ситуації або побачивши кохану людини – перше бажання – поцілувати його. Коли ж з’явився такий прояв кохання як поцілунок? Існує кілька версій. Перша – ритуальна, вона розповідає, що спочатку поцілунок, був направлений до божеств, як вищий прояв довіри. Пізніше, в людей з’явилася віра в те, що під час поцілунку відбувається обмін душами. Ще одна популярна версія – антична, розповідає про те, що з тих пір як розгніваний Зевс розділив чоловіків та жінок, вони намагаються знайти свою втрачену половинку через поцілунок.

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Поздоровлення з Днем поцілунку

***

День поцілунку свято романтичне,

Для деяких навіть незвичне.

Адже цілуватися можна цілий день,

У парку, у сквері всім кому не лінь.

Я тебе кохана моя, зі святом прекрасним вітаю,

І сьогодні з самого ранку тебе цілую ніжно і обіймаю.

Якщо почуття я свої не висловив словами,

Я сьогодні з радістю доведу устами.

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***

Карамельки, шоколадки не замінять його.

Ми на святі з тобою цілуємося зараз,

І милуються перехожі, побачивши нас.

З днем поцілунку тебе вітаю,

Адже дуже сильно тебе я кохаю.

Без тебе, кохана, не проживу а ні дня,

Ніжна, красива, надійна моя.

***

Цьомки,чмоки,поцілунки,

Для душ і- це подарунки,

Дружні,ніжні та пристрасні,

Всі вони – завжди прекрасні!

В них сьогодні іменини,

Зі всіма вітайтесь ними,

Цілуйтесь весело й завзято,

І поцілунок створить свято!

***

Твоїх поцілунків мені багато не буває,

Від них в моїй душі, сади любові розквітають,

Паморочиться в голові, й метелики в душі пархають

Поцілунки твої смак меду мені нагадають.

З Днем Поцілунку тебе, коханій вітаю,

Від любові до тебе як сніжинка я таю,

Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,

Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.

Не забудьте сьогодні поцілувати ваших близьких.

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