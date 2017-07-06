Бажаєте, аби чарівний аромат м’яти, її свіжість та цілющі властивості радували вас якомога довше? У нашому матеріалі ми розповімо, як сушити м’яту правильно, як вибрати перцеву м’яту і як помити і підготувати її до сушіння. Читайте, правила заготівлі м’яти на зиму і її зберігання.

Як вибрати м’яту?

Збирати м’яту слід в перші два літніх місяці. Саме в цей період вона найбільш ароматна і найбільш цілюща.

Не годиться для збору молода м’ята – при сушінні вона не збереже ні аромату, ні лікувальних властивостей.

На листі м’яти не повинні бути вкраплень, плям і підгнилих ділянок, а колір листя повинен бути насиченим.

Сушити можна як листя, так і стебла.

Готуємо м’яту до сушіння

Якщо м’ята росте у вас у дворі, мити її краще перед тим як зрізати, і дати їй просохнути. Якщо ж ви мятку купили – промийте її під холодною водою, розкладіть в тіні на паперовий рушник і дайте трохи просохнути.

Сушимо м’яту правильно

Стебла м’яти з’єднуємо в великі, але рідкісні пучки, це потрібно, щоб забезпечити доступ повітря до кожної рослини.

Зібрані пучки потрібно підвісити в провітрюваному, критому приміщенні, добре підійде балкон або веранда.

Якщо ви сушіть окремо листя, без стебел, їх потрібно розкласти тонким шаром на папері, і іноді перевертати. Зберігати краще в кімнаті.

Ні в якому разі не зберігати м’яту так, щоб на неї потрапляли сонячні промені – під їх дією з м’яти випаровуються всі корисні властивості.

Сушити м’яту в духовці також не варто – вона втратить свої ароматичні та корисні властивості.

Зберігати суху м’яту можна як в подрібненому вигляді, так і листям. Для цього найкраще скласти її в бавовняні мішечки і зберігати в прохолодному, темному місці.

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