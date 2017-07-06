Телеканал СТБ / Ворожіння на Івана Купала

Ворожіння на Івана Купала

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Ворожіння в ніч на Івана Купала – улюблена розвага молодих дівчат.

Кажуть, що купальська ніч з 6 на 7 липня особлива. І всі, хто любить містику, можуть скористатися цим чарівним часом. Нижче ми зібрали найпопулярніші ворожіння на Івана Купала.

Ворожіння на Івана Купала з вінком

Молода дівчина, яка хоче дізнатися про свого судженого, плете вінок з трав. Потім вставляє в нього лучину і пускає по воді. Далі все залежить від поведінки вінка:

якщо вінок швидко відпливе від берега – це обіцяє щасливе життя і хорошого чоловіка

якщо вінок відразу потоне – хлопець розлюбить дівчину, в цьому році вона не вийде заміж

якщо вінок попливе далі вінків подруг – дівчина буде найщасливішою

якщо лучина довго не буде гаснути – життя буде довгим (а якщо згасне швидко – коротким)

Гадание на Ивана Купала на суженого

Ворожіння на Івана Купала для незаміжніх дівчат

Ворожіння на папороті

Це ворожіння допоможе визначитися тим дівчатам, за якими доглядають відразу кілька хлопців. У купальську ніч потрібно взяти для кожного претендента по гілці папороті (позначити їх кольоровими нитками, щоб не переплутати). Під час гулянь гілочки папороті притискаються до річкового дна і різко відпускаються. Хлопець, задуманий на гілочку, що спливла першою, буде судженим.

Ворожіння на багатті

Для цього гадання на Івана Купала треба змайструвати ще один вінок, а вночі кинути його в багаття:

якщо вінок на льоту перехопив якийсь хлопець – це суджений

якщо вінки дівчат попадуть в багаття, то першою заміж вийде та, чий вінок згорить першим

Дівчата з парою ворожать на багатті так: беруться за руки з хлопцями і стрибають через багаття:

якщо руки розімкнулися – пару чекає розставання

якщо руки залишилися зчепленими – пара буде довго жити разом

Гадание на Ивана Купала 2016 на костре

Ворожіння на багатті на Івана Купала

Ворожіння по колам на воді

Це ворожіння на Івана Купала добре тим, що проводиться в домашніх умовах. Можна використовувати воду, набрану в звичайний тазик. Для початку потрібно загадати бажання, наприклад, за кого і як скоро хочеться вийти заміж, а потім кинути у воду камінчик і рахувати кола:

якщо буде парна кількість – бажання збудеться

якщо непарна – на жаль, ні

Ворожіння по ромашці

Беруться дві квітки ромашки (одна – дівчина, інша – її коханий) і акуратно укладаються у воду:

якщо ромашки попливуть разом – пара буде щаслива разом

якщо розійдуться – пара скоро розпадеться

Ворожіння на травах

У купальську ніч потрібно нарвати різних трав та квітів, а повернувшись додому, заховати букет під подушкою. Прокинувшись вранці, слід розглянути трави: якщо дівчина нарахує 12 різних трав, в цьому році вона, швидше за все, вийде заміж.

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Гадание на Ивана Купала

В купальску ніч існує традиція збирати луквальні трави, які також підходять для ворожіння

Ворожіння на свічках

Розтоплюється віск свічки, а потім виливається в тазик з водою:

якщо віск у воді прийняв обриси кільця або свічки – це до весілля

якщо віск прийняв обриси серця – до любові

якщо віск прийняв обрис зірки – до удачі

якщо віск прийняв обрис квітки – до нового залицяльника

якщо віск прийняв обрис фігури людини – до друга

Гадание на Ивана Купала в домашних условиях

Ворожіння на Івана Купала з свічками для тих, хто ліниться виходити з дому

Ворожіння на коренях

Для цього ворожіння на Івана Купала треба зібратися з подружками, одягтися в чисту білу одежу і босоніж вийти на галявину. Далі кожній дівчині слід по черзі висмикнути з землі якусь рослину з коренем. За зовнішнім виглядом кореня стане ясно, як буде виглядати суджений:

якщо корінь довгий – хлопець буде струнким і високим

якщо корінь короткий – майбутній чоловік буде невисоким і повненьким

якщо корінь викривлений – людина буде нещира

якщо корінь рівний і гладкий – суджений буде порядним і відвертим

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