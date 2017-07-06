Всесвітній день поцілунку – свято, яке із задоволенням відзначають 6 липня. Дивно, але основоположниками одного з найромантичніших свят стали манірні і скупі на емоції британці. У цей день прийнято проводити різноманітні конкурси, наприклад на найдовший поцілунок або найкрасивіший.
Ми підготували свою добірку поцілунків, та ще й зіркових. Поцілунки на вулиці, громадських пляжах, червоних доріжках відображені і представлені в нашому рейтингу. Хто цілується краще – Мадонна, Кім Кардашьян або Джонні Депп?
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Найпристрасніший поцілунок: Кім Кардашьян і Каньє УестВладний поцілунок Ембер Херд і Джонні ДеппаНайцнотливіший поцілунок: Бенедикт Камбербетч і Софі ХантерНайспортивніший поцілунок: Міла Куніс і Ештон КатчерПостановочний поцілунок: Ірина Шейк і Бредлі КуперНайгіркіший поцілунок: Мадонна і ДрейкНайсмішніший поцілунок: Ніколь Кідман і Наомі УоттсШпигунський поцілунок: Деніел Крейг і Рейчел ВайсРудий поцілунок: Джуліанна Мур цілує Емму Стоун
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