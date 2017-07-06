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Фотографії зірок, які цілуються до Дня поцілунків

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Всесвітній день поцілунку – свято, яке із задоволенням відзначають 6 липня. Дивно, але основоположниками одного з найромантичніших свят стали манірні і скупі на емоції британці. У цей день прийнято проводити різноманітні конкурси, наприклад на найдовший поцілунок або найкрасивіший.

Ми підготували свою добірку поцілунків, та ще й зіркових. Поцілунки на вулиці, громадських пляжах, червоних доріжках відображені і представлені в нашому рейтингу. Хто цілується краще – Мадонна, Кім Кардашьян або Джонні Депп?

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Найпристрасніший поцілунок: Кім Кардашьян і Каньє УестGettyImages-463156390Владний поцілунок Ембер Херд і Джонні Деппаkiss2015-031115_14Найцнотливіший поцілунок: Бенедикт Камбербетч і Софі ХантерGettyImages-464164376Найспортивніший поцілунок: Міла Куніс і Ештон КатчерGettyImages-460705624Постановочний поцілунок: Ірина Шейк і Бредлі Куперcooper28082015-1Найгіркіший поцілунок: Мадонна і ДрейкGettyImages-469557386Найсмішніший поцілунок: Ніколь Кідман і Наомі УоттсGettyImages-477386156Шпигунський поцілунок: Деніел Крейг і Рейчел ВайсGettyImages-494361598Рудий поцілунок: Джуліанна Мур цілує Емму СтоунGettyImages-464211064

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