Всесвітній день поцілунку – свято, яке із задоволенням відзначають 6 липня. Дивно, але основоположниками одного з найромантичніших свят стали манірні і скупі на емоції британці. У цей день прийнято проводити різноманітні конкурси, наприклад на найдовший поцілунок або найкрасивіший.

Ми підготували свою добірку поцілунків, та ще й зіркових. Поцілунки на вулиці, громадських пляжах, червоних доріжках відображені і представлені в нашому рейтингу. Хто цілується краще – Мадонна, Кім Кардашьян або Джонні Депп?

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Найпристрасніший поцілунок: Кім Кардашьян і Каньє Уест Владний поцілунок Ембер Херд і Джонні Деппа Найцнотливіший поцілунок: Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер Найспортивніший поцілунок: Міла Куніс і Ештон Катчер Постановочний поцілунок: Ірина Шейк і Бредлі Купер Найгіркіший поцілунок: Мадонна і Дрейк Найсмішніший поцілунок: Ніколь Кідман і Наомі Уоттс Шпигунський поцілунок: Деніел Крейг і Рейчел Вайс Рудий поцілунок: Джуліанна Мур цілує Емму Стоун

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