Поцілунок – на перший погляд це таке знайоме і зрозуміле слово! Але якщо вникнути, то не зовсім і зрозуміле. Наприклад Вікіпедія каже, що поцілунок – це дотик губами до кого-небудь, або чого-небудь, а також, що це вияв ласки, кохання тобто позитивних почуттів. Але як люди почали цілуватися? І як би ви сформулювали значення поцілунку? Які факти про поцілунки ви знаєте? Ось і ми задумалися про це і постаралися зібрати все найцікавіше про поцілунки в один матеріал. Читайте найцікавіші факти про поцілунки!

1. При поцілунку в організм викидається дофамін – той же гормон, що і при прийомі кокаїну. Одночасно виділяються адреналін і норадреналін, які змушують серце битися швидше, відправляючи насичену киснем кров в мозок і розширюючи зіниці.

2. Під час поцілунку передається важлива інформацію про людину, яка допомагає визначити, чи підходить вона вам. Тобто при поцілунку в прямому сенсі відбувається хімія – надсилаються хімічні сигнали, які можуть сприяти розвитку довгострокових відносин або навпаки їх припиненню.

3. Навчання поцілункам починається ще під час грудного вигодовування матір’ю. На думку вчених, це не тільки джерело життя і прожитку для дитини, але і приємний неврологічний досвід. Коли мати годує грудьми, вона вивільняє окситоцин, який вважається гормоном щастя. А малюк під час годування тренує ті ж м’язи, що і дорослий під час поцілунку. Звідси висновок: поцілунок – це дуже приємний процес, який залишається в пам’яті з дитинства.

4. У продовження попереднього факту: деякі вважають, що грудне вигодовування так сильно впливає на нас, що доросла людина під час поцілунку частіше нахиляє голову вліво – це через те, що матері частіше прикладають дітей до грудей на лівому боці.

5. Ще дехто вважає, що поцілунки походять від приматів, чиї мами годували їх рот-в-рот пережованої їжею.

6. Поцілунок підвищує настрій на фізичному рівні. Це відбувається тому, що наші губи дуже чутливі, вони мають безліч нервових закінчень. А також шкіра на губах дуже тонка і поцілунок фактично посилає сигнали в область мозку, що відповідає за задоволення і винагороду.

7. Також згідно з дослідженнями, часті поцілунки знижують вироблення гормону стресу – кортизолу. Тому так часто говорять, що потрібно більше цілуватися і посміхатися людям, які схильні до стресів.

8. Дуже великий вплив на поцілунок має запах. У 1995 році був проведений експеримент. Жінкам дали понюхати футболки чоловіків, на яких залишився їх піт і по запаху вибрати найпривабливішого. Виявилося, що більшість жінок вибрали чоловіка, який більше всіх відрізнявся своїм генотипом. Це означає, що запах сильно впливає на наш вибір людини і визначення його привабливості.

9. Поцілунки носами дійсно існують – і не тільки у ескімосів. Вчені знаходили згадки про поцілунки носами в ведах, датуються 1500 до н.е. Це такий милий факт

10. Згідно з дослідженнями, мінімум три пристрасних поцілунки на день покращують обмін речовин. А ще слина, що виробляється під час поцілунку очищає зуби від нальоту.

11. Ще один цікавий факт: під час пристрасного поцілунку людина задіює всі 34 м’язи на обличчі, що дуже добре позначається на зовнішньому вигляді.

12 Найдовший поцілунок був зафіксований в 1995 році в Лондоні -його тривалість становила 31 годину 30 хвилин і 30 секунд. Може хочете побити цей рекорд після всього прочитаного?