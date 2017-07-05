Перед тим, як планувати важливі справи на липень, пропонуємо дізнатися, які дні в цьому місяці будуть особливо вдалими, а в які варто відмовитися від нових проектів, подорожей та інших завдань. Читайте місячний календар на липень 2017 – вдалі дні на місяць. У період повного місяця, молодика і останньої чверті Місяця відбувається найсильніша взаємодія Сонця і Місяця. Це час вважається несприятливим. Не варто планувати відпустку, починати нові проекти, укладати договори.

Несприятливі дні липня 2017 року: 1, 9, 16, 23, 30 липня.

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Важливі справи краще переносити на сприятливі дати, особливо в періоди зростаючого місяця і відразу після молодика. Закінчувати раніше розпочаті проекти варто при спадному Місяці, але потрібно постаратися завершити все до молодика.

Сприятливі дні в липні 2017 року: 2-8 липня; 10-15 липня; 17-22 липня, 24 -29 липня; 31-30 липня.

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