Як обрати баклажани, щоб вони вас не отруїли, щоб були стиглі та не гіркі? Читайте, як правильно обрати баклажани в нашому матеріалі.

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У перезрілих баклажанах багато небезпечної отрути – соланіну. Чим більш стиглий баклажан – тим більше в ньому отрути. Слід також купувати баклажани середніх розмірів, оскільки у великих плодах соланіну більше.

Щойно зірваний не перезрілий баклажан довжиною 15 см важить приблизно 0,2 кг. В 1 кілограм має бути не більше 5 плодів.

Плодоніжка повинна бути обов’язково! Деякі продавці зрізають її, аби приховати “вік” баклажана. Вона повинна бути зелена і не зморщена.

Головні ознаки того, що плід зірвано вже досить давно, є: коричнева плодоніжка, коричневі плями, м’якість, слизькість, а також зморшкувата і суха шкірка. Ні в якому разі не купуйте такі баклажани!

Перед покупкою натисніть на шкуру біля основи баклажана. Якщо від пальця залишиться вм’ятина, це означає, що плід старий. Свіжий баклажан швидко відновлює форму.

Якщо насіння всередині розрізаного баклажана темне, має неприємний запах – це плід краще не вживати в їжу, краще позбутися його – він довго лежав і в ньому накопичилося багато соланіну. Можна зробити перевірку – баклажан розрізати і якщо через 30 секунд він не змінить колір – все добре, його можна вживати в їжу.

Не купуйте занадто великі плоди! Це свідчить про те, що баклажани надмірно удобрювали і вони накопичили багато нітратів!

Кілька порад перед вживанням: