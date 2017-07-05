Чим корисна чорниця? Чи є шкода від цієї ягоди? Яка калорійність у чорниці та в якій кількості можна їсти ягоду? Відповіді на всі ці питання ви знайдете, прочитавши наш матеріал.
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Користь
Листя і ягоди чорниці використовуються при лікуванні та профілактиці деяких хвороб. Наприклад, при застуді – вітаміни, які містяться в ягоді зміцнюють імунітет.
Антиоксиданти на клітинному рівні впливають на злоякісні пухлини, тим самим не даючи їм розвиватися.
Має ягода і протизапальні властивості і використовується при лікуванні жовчного міхура та захворюваннях печінки.
Чорниця застосовується при лікуваннях очних захворювань – при кон’юнктивіті рекомендують з’їдати по столовій ложці свіжої або сухої чорниці кожен день.
Сушені ягоди також відмінно допомагають при циститах та діареї.
Крім того, чорниця здатна уповільнити старіння організму – вона виводить з нього шлаки і сприяє омолодженню.
А ще вона відмінно зволожує шкіру, через що часто застосовується в косметології.
Калорійність чорниці
Чорниця – ідеальний дієтичний продукт, в 100 грамах міститься всього 44 кал.
Протипоказання
Вживати чорницю протипоказано тим, у кого на неї алергія.
При всій користь від чорниці, їсти її в необмеженій кількості не варто – більше 0,5 кг в день може привести до розладів шлунку. При переїданні вона також може викликати алергію.
Чорницю також краще не їсти з іншими ягодами, особливо з полуницею, малиною і суницею – це також може призвести до розладів шлунку.
Чорниця – ягода дика, і збирати її потрібно тільки в екологічно чистих місцях, так як вона здатна накопичувати радіацію, якщо десь поблизу є радіоактивні вогнища.
Протипоказано їсти ягоду і тим, хто страждає сечокам’яною хворобою, захворюванням підшлункової залози і панкреатитом.
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