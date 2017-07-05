Нарешті це сталося – настав сезон баклажанів! Тепер головне озброїтися кулінарними рецептами і встигнути за літо поласувати усіма найулюбленішими стравами. Які страви з баклажанів можна приготувати? Ми підготували для вас топ-5 найсмачніших рецептів страв з баклажанів, які пропонуємо вам приготувати.

Рататуй

Складові:

баклажани – два середніх (0,5 кг)

кабачки – два середніх (0,5 кг)

помідори – 0,5 кг

Для соусу:

болгарський перець – 2 шт.

помідори – 350 г

цибуля – 200 г

2 гілочки чебрецю

сіль, раст.маслом

Для заправки:

часник – 2-3 зубчики

раст. масло – 4 ст.л.

зелень за смаком

сіль перець

Рецепт:

Крок 1: для початку, баклажани нарізаємо тонкими кружечками. Щоб прибрати гіркоту, їх потрібно посолити, залишити на 30 хвилин, потім промити в холодній воді і віджати.

Крок 2: готуємо соус – болгарські перці викладаємо у форму для запікання і відправляємо в духовку приблизно на 30 хвилин при 180 градусах. Поки шкірка не почне чорніти. Готовий перець загортаємо в харчову плівку або пакет і залишаємо остигати.

Крок 3: очищаємо перці від шкірки, видаляємо насіння і нарізаємо дрібними кубиками. Дрібно нарізаємо цибулю і часник. Помідори очищаємо від шкірки і також нарізаємо кубиками.

Крок 4: на рослинному маслі обсмажуємо цибулю, додаємо перець і смажимо 2-3 хвилини. Додаємо помідори й тушкуємо 5-7 хвилин, поки соус не почне густіти.

Крок 5: подрібнити овочеву суміш у блендері, додавши листочки чебрецю (за бажанням). Соус вилити рівним шаром у форму, в якій буде запікатися рататуй.

Крок 6: кабачки і помідори нарізаємо тонкими кружечками.

Крок 7: в форму, чергуючи, викладаємо баклажани, кабачки і помідори.

Крок 8: щоб приготувати заправку, зелень дрібно нарізаємо, змішуємо з дрібно нарізаним часником і рослинним маслом. Солимо, перчимо.

Крок 9: поливаємо блюдо заправкою, накриваємо фольгою і відправляємо його в духовку, розігріту до 180 градусів, на годину.

Баклажани з горіхами по-грузинськи

Складові:

баклажани – 1 кг

волоські горіхи – 100 г

зелень – кінза, петрушка

часник – за смаком

томатна паста 250 г

майонез – 200 г

сметана – 1 ст.л.

сіль, перець, рослинна олія

Рецепт:

Крок 1: баклажани нарізаємо кружечками, товщиною 1 см. Щоб вони не були гіркими, солимо і залишаємо їх на півгодини.

Крок 2: подрібнюємо горіхи.

Крок 3: смажимо баклажани на рослинному маслі. Після смаження викладаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.

Крок 4: в мисочці змішуємо томатну пасту, майонез і сметану. Додаємо туди дрібно нарізані часник, зелень і подрібнені горіхи.

Крок 5: вийшла пасту намазуємо на баклажани і залишаємо їх на ночь.Прі подачі можна прикрасити зернами граната і зеленню.

Рулети з баклажанів з сиром

Складові:

баклажани – 0,5 кг

вершковий сир – 100 г

помідори – 2 шт.

зелень – петрушка, кріп, кінза – за смаком

часник 2-3 зубчики

сіль, раст. масло

Рецепт:

Крок 1: баклажани нарізаємо пластинами, товщиною близько 1 см. Щоб блюдо не було гірким, солимо баклажани і залишаємо на хвилин 20-30.

Крок 2: за цей час робимо пасту – подрібнюємо часник і зелень, змішуємо з вершковим сиром, солимо.

Крок 3: обсмажуємо баклажани на рослинному маслі. Щоб прибрати зайву вологу, промочуємо їх паперовою серветкою.

Крок 4: нарізаємо помідори смужками

Крок 5: сирну пасту намазуємо на баклажани тонким шаром, кладемо смужку помідора і загортаємо в рулетики.

Мусака

Складові:

баклажани – 1 кг

картопля – 450 г (прибл. 5 середніх картоплин)

пармезан – 100 г

панірувальні сухарі – 2-3 ст.л.

оливкова олія

Для м’ясної начинки:

яловичий фарш – 500 г

баранячий фарш (можна замінити на свинячий) – 250 г

помідори – 400 г

цибуля – 2 середні цибулини

часник – 4-5 зубчиків

петрушка

томатна паста – 1 ст.л.

біле вино – півсклянки

1 ч.л. цукру, 1 паличка кориці, ½ ч.л. мускатного горіха, 1 лавровий лист, 4 кульки запашного перцю, сіль

Для соусу Бешамель:

вершкове масло – 5 ст.л.

борошно – 5 ст.л.

мускатний горіх – ¼ ч.л.

сир (твердий, легкоплавлемий) – 150 г

молоко – 1 л

сіль – ½ ч.л.

Рецепт:

Крок 1: готуємо баклажани – нарізаємо їх кружечками, солимо і залишаємо на 30 хвилин

Крок 2: дрібно рубаємо 2 цибулини, обсмажуємо на сковороді до золотистого кольору

Крок 3: на сковороду з цибулею викладаємо весь фарш, добре перемішуємо. Додаємо дрібно нарізаний часник, вливаємо біле вино, перемішуємо

Крок 4: в воді розчиняємо томатну пасту, помідори очищаємо від шкірки і подрібнюємо в блендері.

Крок 5: додаємо по черзі до фаршу і кожен раз перемішуємо. Кладемо все спеції, зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо до випаровування всієї рідини. Дістаємо корицю, духмяний перець і лавровий лист. Додаємо дрібно нарізану петрушку.

Крок 6: картопля нарізаємо на кружечки і викладаємо їх на деко, злегка змастивши оливковою олією. Ставимо в духовку на 10 хвилин при 180 градусах. Те ж саме робимо і з баклажанами.

Крок 7: готуємо соус бешамель. Для цього, в каструлі розтоплюємо вершкове масло, але так, щоб воно не кипіло. Поступово всипаємо борошно, інтенсивно перемішуючи. Відразу ж вливаємо молоко, не перестаючи помішувати, інакше утворюються грудочки. Варимо поки консистенція НЕ буде нагадувати густу сметану. Під час варіння весь час помішувати вінчиком. Додаємо трохи солі, мускатний горіх і тертий сир.

Крок 8: деко змащуємо оливковою олією, посипаємо поверхню панірувальними сухарями. Викладаємо шар картоплі, посипаємо пармезаном, далі – шар баклажанів і теж посипаємо пармезаном. Викладаємо фарш і зверху поливаємо соусом бешамель. Рівне розподіляємо його, скроплюємо оливковою олією і щедро посипаємо натертим сиром.

Крок 9: прикриваємо поверхню пекарської папером і випікаємо при 180 градусах одну годину. За 15 хвилин до кінця готування знімаємо папір і даємо коротше підрум’янитися.

Корейський салат Хе

Складові:

баклажани – 5-6 шт.

помідори – 5-6 шт.

болгарський перець – 2 шт.

цибуля ріпчаста – 3 головки

гіркий перець – 1 стручок

петрушка

часник – 10 зубчиків

сіль, цукор, соєвий соус, оцет 9%, раст. масло

Рецепт:

Крок 1: насамперед, потрібно підготувати овочі: моєму, у баклажан і помідорів обрізаємо плодоніжки, перець очищаємо від насіння, чистимо часник від лушпиння, цибуля очищаємо, ріжемо півкільцями і замочуємо в холодній воді

Крок 2: баклажани нарізаємо смужками уздовж, а потім поперек, щоб вийшли трикутники, добре солимо

Крок 3: опустити баклажани в окріп на 3-4 хвилини, не даючи їм спливати. Після варіння, промити холодною водою, злегка віджати і залишити в друшляку, щоб з них стекла зайва рідина

Крок 4: коли з баклажанів піде зайва рідина, перекладаємо їх в глибоку миску, посипаємо сіллю, цукром і перцем. Додаємо нарізаний гіркий перець, попередньо видаливши з нього насіння

Крок 5: помідори ріжемо на невеликі шматочки, ріпчасту цибулю і болгарський перець нарізаємо тонкими півкільцями, петрушку дрібно рубаємо

Крок 6: додаємо до баклажанів болгарський перець, половину помідорів, половину цибулі, все ретельно перемішуємо

Крок 7: лук обсмажити на олії, поки він не стане прозорим. Після цього відразу ж відправляємо його до баклажанів і перемішуємо

Крок 8: додаємо решту помідори, наливаємо трохи оцту і соєвого соусу. Туди ж додаємо дрібно нарізаний часник і зелень.

Крок 8: Все добре перемішуємо руками, злегка придавлюючи, щоб овочі пустили сік і ставимо в холодильник на кілька годин промаринуватися.

Смачного!