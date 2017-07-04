Що може бути більш освіжаючим, ніж м’ята? Особливо свіжа, літня, яку можна додавати в чай, коктейлі або до десертів. Щоб зберегти цю свіжість надовго, і занурюватися в солодкі спогади зимовими вечорами, можна приготувати м’ятний лікер. Тим більше, що наш покроковий рецепт в домашніх умовах дуже простий. Крім того, від цього м’ятного лікеру будуть в захваті всі ваші близькі.

Складові:

м’ята – 40-50 г (2 склянки)

якісна горілка або розведений 40-45% етиловий спирт – 1 літр

цукор – 350 г (щоб напій вийшов м’якішим, краще замінити 200 г меду)

вода – 250 мл

Рецепт:

Крок 1: Листя м’яти добре промиваємо, кладемо в ємність, в якій лікер буде настоюватися. Заливаємо горілкою і герметично закриваємо.

Крок 2: Настоювати 2 тижні в темному місці при кімнатній температурі, кожні пару днів струшувати. Залежно від м’яти, рідина стане зеленуватою або світло-коричневої.

Крок 3: Фільтруємо рідину через марлю, листя віджимаємо і можемо сміливо викидати – вони нам більше не потрібні.

Крок 4: Готуємо сироп. У каструлі змішуємо воду та цукор, доводимо до кипіння і варимо протягом декількох хвилин, знімаємо піну (якщо використовуєте мед – не кип’ятити і постійно помішувати до розчинення меду). Охолоджуємо до кімнатної температури.

Крок 5: Змішуємо м’ятну настоянку з сиропом, розливаємо по пляшках і щільно закриваємо.

Крок 6: Витримуємо лікер в холодильнику ще місяць. При появі осаду – фільтруємо через кілька шарів марлі або через вату. В процесі витримки лікер може злегка потемніти або змінити колір з зеленого на коричневий – це нормально і на смак не впливає.

Міцність такого м’ятного лікеру – 21-25 градусів. А зберігатися він може близько 2-х років.

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