До літа дівчата починають готуватися заздалегідь – аналізують модні тренди в одязі, займаються спортом, щоб блищати в купальнику на пляжі, і не забувають про манікюр і педикюр. Які модні тенденції в літньому педикюрі 2017 зараз актуальні? Читайте у нашому матеріалі!

Нігті – ягідки

Якщо ви ще не готові до того, щоб прикрасити кожен нігтик малюнком малинки або полунички, то просто накрасьте їх соковито рожевим або червоним кольором. Такий педикюр буде добре виглядати з босоніжками будь-якого кольору. А червоний – вічна класика, від якої складно відмовитися. Колір моря

Блакитний, колір тіффани – більш сміливий варіант для літнього педикюру, але як здорово він виглядає на засмаглих ніжках. Колір моря можна комбінувати з жовтим, буде виглядати дуже стильно. Чорний та білий

Ще один тренд у літньому педикюрі, який ніколи не вийде з моди – чорний і білий. Такий колір лаку для нігтів підійде любителькам монохрому. Якщо у вашому гардеробі переважають спокійні пастельні кольори, то чорний лак стане родзинкою образу. Малюнки

Варіант, який підійде не всім, але є самим трендовим трендом літа 2017. Ягідки, полунички, кавуни, звірині принти – все це модниці малюють на своїх нігтях. Виглядає такий педикюр дуже оригінально, ви не залишитеся непоміченою 100%. Якщо в повсякденному житті ви віддаєте перевагу класиці, то у відпустку варто поекспериментувати і намалювати щось цікаве.

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