Ворожіння в ніч на Івана Купала – улюблена розвага молодих дівчат.

Кажуть, що купальська ніч з 6 на 7 липня особлива. І всі, хто любить містику, можуть скористатися цим чарівним часом. Нижче ми зібрали найпопулярніші ворожіння на Івана Купала.

Ворожіння на Івана Купала з вінком

Молода дівчина, яка хоче дізнатися про свого судженого, плете вінок з трав. Потім вставляє в нього лучину і пускає по воді. Далі все залежить від поведінки вінка:

якщо вінок швидко відпливе від берега – це обіцяє щасливе життя і хорошого чоловіка якщо вінок відразу потоне – хлопець розлюбить дівчину, в цьому році вона не вийде заміж якщо вінок попливе далі вінків подруг – дівчина буде найщасливішою якщо лучина довго не буде гаснути – життя буде довгим (а якщо згасне швидко – коротким)

Ворожіння на папороті

Це ворожіння допоможе визначитися тим дівчатам, за якими доглядають відразу кілька хлопців. У купальську ніч потрібно взяти для кожного претендента по гілці папороті (позначити їх кольоровими нитками, щоб не переплутати). Під час гулянь гілочки папороті притискаються до річкового дна і різко відпускаються. Хлопець, задуманий на гілочку, що спливла першою, буде судженим.

Ворожіння на багатті

Для цього гадання на Івана Купала треба змайструвати ще один вінок, а вночі кинути його в багаття:

якщо вінок на льоту перехопив якийсь хлопець – це суджений якщо вінки дівчат попадуть в багаття, то першою заміж вийде та, чий вінок згорить першим

Дівчата з парою ворожать на багатті так: беруться за руки з хлопцями і стрибають через багаття:

якщо руки розімкнулися – пару чекає розставання якщо руки залишилися зчепленими – пара буде довго жити разом

Ворожіння по колам на воді

Це ворожіння на Івана Купала добре тим, що проводиться в домашніх умовах. Можна використовувати воду, набрану в звичайний тазик. Для початку потрібно загадати бажання, наприклад, за кого і як скоро хочеться вийти заміж, а потім кинути у воду камінчик і рахувати кола:

якщо буде парна кількість – бажання збудеться якщо непарна – на жаль, ні

Ворожіння по ромашці

Беруться дві квітки ромашки (одна – дівчина, інша – її коханий) і акуратно укладаються у воду:

якщо ромашки попливуть разом – пара буде щаслива разом якщо розійдуться – пара скоро розпадеться

Ворожіння на травах

У купальську ніч потрібно нарвати різних трав та квітів, а повернувшись додому, заховати букет під подушкою. Прокинувшись вранці, слід розглянути трави: якщо дівчина нарахує 12 різних трав, в цьому році вона, швидше за все, вийде заміж.

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Ворожіння на свічках

Розтоплюється віск свічки, а потім виливається в тазик з водою:

якщо віск у воді прийняв обриси кільця або свічки – це до весілля якщо віск прийняв обриси серця – до любові якщо віск прийняв обрис зірки – до удачі якщо віск прийняв обрис квітки – до нового залицяльника якщо віск прийняв обрис фігури людини – до друга

Ворожіння на коренях

Для цього ворожіння на Івана Купала треба зібратися з подружками, одягтися в чисту білу одежу і босоніж вийти на галявину. Далі кожній дівчині слід по черзі висмикнути з землі якусь рослину з коренем. За зовнішнім виглядом кореня стане ясно, як буде виглядати суджений:

якщо корінь довгий – хлопець буде струнким і високим якщо корінь короткий – майбутній чоловік буде невисоким і повненьким якщо корінь викривлений – людина буде нещира якщо корінь рівний і гладкий – суджений буде порядним і відвертим

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