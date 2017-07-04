Ворожіння в ніч на Івана Купала – улюблена розвага молодих дівчат.
Кажуть, що купальська ніч з 6 на 7 липня особлива. І всі, хто любить містику, можуть скористатися цим чарівним часом. Нижче ми зібрали найпопулярніші ворожіння на Івана Купала.
Ворожіння на Івана Купала з вінком
Молода дівчина, яка хоче дізнатися про свого судженого, плете вінок з трав. Потім вставляє в нього лучину і пускає по воді. Далі все залежить від поведінки вінка:
якщо вінок швидко відпливе від берега – це обіцяє щасливе життя і хорошого чоловіка
якщо вінок відразу потоне – хлопець розлюбить дівчину, в цьому році вона не вийде заміж
якщо вінок попливе далі вінків подруг – дівчина буде найщасливішою
якщо лучина довго не буде гаснути – життя буде довгим (а якщо згасне швидко – коротким)
Ворожіння на папороті
Це ворожіння допоможе визначитися тим дівчатам, за якими доглядають відразу кілька хлопців. У купальську ніч потрібно взяти для кожного претендента по гілці папороті (позначити їх кольоровими нитками, щоб не переплутати). Під час гулянь гілочки папороті притискаються до річкового дна і різко відпускаються. Хлопець, задуманий на гілочку, що спливла першою, буде судженим.
Ворожіння на багатті
Для цього гадання на Івана Купала треба змайструвати ще один вінок, а вночі кинути його в багаття:
якщо вінок на льоту перехопив якийсь хлопець – це суджений
якщо вінки дівчат попадуть в багаття, то першою заміж вийде та, чий вінок згорить першим
Дівчата з парою ворожать на багатті так: беруться за руки з хлопцями і стрибають через багаття:
якщо руки розімкнулися – пару чекає розставання
якщо руки залишилися зчепленими – пара буде довго жити разом
Ворожіння по колам на воді
Це ворожіння на Івана Купала добре тим, що проводиться в домашніх умовах. Можна використовувати воду, набрану в звичайний тазик. Для початку потрібно загадати бажання, наприклад, за кого і як скоро хочеться вийти заміж, а потім кинути у воду камінчик і рахувати кола:
якщо буде парна кількість – бажання збудеться
якщо непарна – на жаль, ні
Ворожіння по ромашці
Беруться дві квітки ромашки (одна – дівчина, інша – її коханий) і акуратно укладаються у воду:
якщо ромашки попливуть разом – пара буде щаслива разом
якщо розійдуться – пара скоро розпадеться
Ворожіння на травах
У купальську ніч потрібно нарвати різних трав та квітів, а повернувшись додому, заховати букет під подушкою. Прокинувшись вранці, слід розглянути трави: якщо дівчина нарахує 12 різних трав, в цьому році вона, швидше за все, вийде заміж.
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Ворожіння на свічках
Розтоплюється віск свічки, а потім виливається в тазик з водою:
якщо віск у воді прийняв обриси кільця або свічки – це до весілля
якщо віск прийняв обриси серця – до любові
якщо віск прийняв обрис зірки – до удачі
якщо віск прийняв обрис квітки – до нового залицяльника
якщо віск прийняв обрис фігури людини – до друга
Ворожіння на коренях
Для цього ворожіння на Івана Купала треба зібратися з подружками, одягтися в чисту білу одежу і босоніж вийти на галявину. Далі кожній дівчині слід по черзі висмикнути з землі якусь рослину з коренем. За зовнішнім виглядом кореня стане ясно, як буде виглядати суджений:
якщо корінь довгий – хлопець буде струнким і високим
якщо корінь короткий – майбутній чоловік буде невисоким і повненьким
якщо корінь викривлений – людина буде нещира
якщо корінь рівний і гладкий – суджений буде порядним і відвертим
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