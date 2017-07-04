Сезон черешні в самому розпалі. Червона, біла, рожева – на прилавках є будь-який різновид. Виявляється, черешня – це не тільки смачний плід. З її допомогою можна навіть схуднути, адже існує спеціальна черешнева дієта. Показання і протипоказання, як скласти меню – читайте в нашому матеріалі. Користь черешневою дієти

Черешня відмінно очищає організм. У ній справжнє джерело органічних кислот, вітамінів, мінералів і корисних цукрів. Харчові волокна позбавляють організм від «шкідливого» холестерину, чистять кишечник. Плоди допомагають при захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок.

Черешнева монодиета

Така дієта розрахована на 2-3 дні. Меню складається тільки з черешні (1,5 кг в день), негазованої води або несолодкого зеленого чаю. Розділіть денний раціон на 4-6 порцій. Навіть один розвантажувальний день цієї дієти допоможе трохи прибрати зайву вагу. Черешнева дієта з кефіром 3 дні

Вищеописаний раціон можна збагатити літром нежирного кефіру. Харчування черешнею, колишній питний режим (несолодкий чай, негазована вода), тільки додатково до цього випивайте протягом дня кефір (по склянці на кожен прийом).

Протипоказання

Не варто практикувати черешневу дієту при хронічних захворюваннях, проблемах шлунково-кишкового тракту, метеоризмі, запорах. Не можна дотримуватися під час вагітності та годування груддю.