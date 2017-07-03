Мрієте, аби ваша шкіра була такою ж оксамитовою, ніжною та м’якою як персик? З нашого матеріалу ви дізнаєтеся про користь персикової маски для обличчя, а також рецепт її приготування та інструкцію із застосування.

Користь персикової маски для обличчя

Персикова маска для обличчя має яскравий омолоджуючий та зволожуючий ефекти. Завдяки вітамінам А, Е і С вона здатна уповільнити старіння, розгладити зморшки та відновити пружність шкіри. А це значить, що така маска відмінно підійде для жінок старшого віку. Вона також втішить і власниць сухої та чутливої ​​шкіри. Калій відмінно її зволожить, а вітамін В9 захистить від негативних впливів.

Кілька порад з приготування і нанесення персикової маски для обличчя:

для масок обирайте тільки стиглі персики

перед приготуванням, персики необхідно помити і зняти з них шкірку

персики досить часто викликають алергію, тому, перш ніж наносити маску на обличчя, перевірте її на внутрішній стороні зап’ястя

готувати маску краще в керамічній, дерев’яній або скляній ємності, але не в металевій

наносити маску потрібно по масажних лініях

використовувати маску 1-2 рази на тиждень

Рецепти персикових масок для різних типів шкіри:

Суха шкіра:

М’якоть персика розім’яти виделкою, додати 1 ч.л. оливкового масла. Нанести на обличчя по масажних лініях, залишити на 20 хвилин, змити злегка теплою водою.

Чутлива шкіра:

Зробити пюре з персика, додати 20 г перетертого творогу та 5 г меду. Товстим шаром нанести на обличчя на 20 хвилин, після чого акуратно змити теплою водою.

Шкіра, що в’яне:

З персика видавити 3 ст.л. соку, додати 5 крапель олії виноградних кісточок, її можна купити в будь-якій аптеці. Додати столову ложку вівсяної муки (аби її отримати, можна просто перемолоти вівсяні пластівці в кавомолці). Нанести на обличчя по масажних лініях і залишити на 20 хвилин. Змити теплою водою. Така маска також відмінно підійде для поліпшення кольору обличчя.

Жирна шкіра:

М’якоть персика розім’яти в пюре. 1 яєчний білок збити в піну, змішати з персиковим пюре. Нанести на обличчя на 20 хвилин, після чого змити теплою водою.

Щоб освіжити будь-який тип шкіри і поліпшити колір обличчя, кожен день промаківайте шкіру ватнрим тампоном, змоченим в свіжовичавлений персиковий сік.