Літо – пора соковитих фарб і яскравих вражень! А доповнити ідеальний образ тобі допоможе модний манікюр! Які тенденції для нігтиків 2017 – читайте у нашому матеріалі!

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Shine bright like a diamond

Безперечним лідером серед наймодніших відтінків цього літа є рожеве золото! Яскравий металік з дзеркальним ефектом стане родзинкою твого літнього образу. З таким манікюром будеш сяяти яскравіше за всі діаманти!

Акцент на кутикулу

Нове віяння модного манікюру – нейл-арт в зоні кутикул. Виглядають такі нігтики дуже свіжо і незвично. Тому не варто старатися у виборі дизайну. Зупинись на блискучих глиттер лініях або крихітних малюнках, а для основи підбери нюдові нейтральні кольори. Вони теж не втрачають популярності!

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Природній нюд

Нюд, нюд і ще раз нюд. Бежеві, ніжно рожеві та персикові відтінки в тренді вже не перший рік. Якщо однотонний манікюр для тебе занадто простий – різноманіти нюд з модною геометрією або матовим покриттям.

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Геометрія

Чіткі лінії, геометричні фігури та ідеально рівні смуги – все, що потрібно для модного літнього манікюру 2017. Фантазувати на цю тему можна безмежно!

Біліше за біле

Без сумнівів, білий матовий манікюр – тренд літа 2017. Будь-які яскраві кольори влітку поступаються цьому благородному кольору. Білі нігтики будуть виглядати надзвичайно, як в однотонному варіанті, так і в поєднанні з іншими модними тенденціями. Наприклад, білий френч з рожевим золотом.