П’ять днів люди старшого покоління дивувалися, куди ж поділася вся молодь? Кав’ярні, магазини, коворкінги пустували, адже в Києві проходив наймасштабніший музичний фестиваль України – Atlas Weekend 2017. Ми теж там були – мартіні пили, і готові поділитися враженнями. Попереджаємо, все, що ви прочитаєте нижче – це особисті спостережень автора. Якщо вони не збігаються з вашими, то … так буває.

Робота над помилками

Цього року організатори врахували всі помилки попереднього фестивалю і навіть домовилися з дощем, щоб він не лив як в 2016-му. А в суботу, коли вода з неба все-таки могла намочити відвідувачів, на вході Atlas Weekend всім бажаючим роздавали дощовики.

Якщо порівнювати з минулим роком, натовпу на вході практично не було, не рахуючи «нульового» дня Atlas Weekend. Безкоштовний вхід зробив свою справу, і на фестиваль приїхав не тільки весь Київ, а й київська область. Багатьох обурював той факт, що заходити на територію зі своїм алкоголем не можна. Це, звичайно, недолік товариші-організатори Але, за допомогою електронних браслетів, які без проблем поповнювалися у волонтерів і в спеціальних терміналах, можна було придбати і їжу, і випивку.

Пил – це ще один привід для збурень. У перший же день Atlas Weekend соцмережі заполонили гнівні пости про те, що на фестивалі піднімається пил під час шалених танців. Її б прибив дощ, але на нього ми скаржилися в минулому році, тому він образився і не прийшов.

Прекрасний лайн-ап

Цього року Atlas Weekend розтягнули на п’ять днів! Як нам здалося, кращих артистів поставили в четвер-п’ятницю. Kasabian, Бумбокс, Onuka, Alex Clare, John Newman, The Prodigy, BrainStorm, Nino Katamadze & Insight – музиканти, заради яких не гріх купити і абонемент. А ось в неділю, 2 липня, список був біднішими, можливо, тому організатори запропонували всім власникам браслетів-одноденок вільних вхід.

Варто зазначити, що виступи музикантів починалися вчасно. Глядачам не доводилося чекати початку концерту по дві години, як в минулому році. Та й артисти, впевнені, були цьому раді.

Хотіли, але не змогли порадувати своїми хітами російські музиканти – Дельфін і Найк Борзов. Їх не пустили в Україну через незаконне відвідування анексованого Криму. І якщо перший прийняв цю новину гідно, адже закон є закон, то образі Борзова не було меж.

Музиканти Дельфіна знайшли вихід із ситуації. Вони виступила без свого лідера в режимі караоке: за спинами гостей організатори встановили екран, на який проектувалися слова пісень.

Підвівши підсумки, можемо сміливо назвати Atlas Weekend 2017 найкращим в своїй історії. Це перший музичний фестиваль України такого масштабу і такої якості хедлайнерів. До слова, організатори Atlas Weekend оголосили дати фестивалю на 2018 рік, він відбудеться в період з 4 по 8 липня. Якщо ви пропустили його в цьому році, то не повторюйте помилку в наступному. Тим більше, що абонементи вже в продажу!

Трохи цифр Atlas Weekend 2017:

– За перші чотири дні фестиваль відвідало 315 тисяч осіб. З них, 110 тисяч прийшли на ВДНГ в «нульовий день» 28 червня.

– Atlas Weekend 2017 побив 60-річний рекорд відвідуваності ВДНГ – стільки людей одночасно тут не знаходилося з 1958 року.

– За п’ять днів виступило близько 200 артистів (в минулому році – 130).

Каріна Кіщак