Сьогодні проект власного виробництва телеканалу СТБ «Все буде добре» святкує своє 5-річчя. Над створенням «Все буде добре» трудяться 199 чоловік, і за 5 років вони випустили в ефір 1044 випуски, кожен з яких дивиться майже 7 мільйонів людей. 60 постійних експертів поділилися з глядачами понад 6 тисячами корисних і актуальних порад про красу, створення затишку в домі, схудненні, правильному харчуванні, рукоділлі, відносинах, вихованні дітей і багато іншого.

А також проект став першим українським телешоу, YouTube канал якого набрав 1 млн. передплатників, за що отримав нагороду «Золота кнопка» від відеохостингу. Зараз у «Все буде добре» вже майже 1,5 мільйона передплатників, і цифра невпинно зростає.

Всі 5 років проект виходить в ефір з незмінною ведучою Надією Матвєєвої: «Я так багато дізналася і багато чому навчилася завдяки «Все буде добре». Мені потрібно було прожити кілька життів, щоб дізнатися всі ті мільйони порад, які я дізналася від наших експертів. Це дивовижний досвід! – зізнається Надія. – Спасибі нашим глядачам за те, що вони з нами ці перші 5 років! Приємно усвідомлювати, що ми допомагаємо і тішимо, радимо і розважаємо. Все як у житті. І я від душі бажаю всім причетним до прекрасного проекту «Все буде добре» мирного, радісного, цікавого, насиченого життя в колі люблячих людей, однодумців і друзів. Давайте і далі будемо разом! Зі святом!»