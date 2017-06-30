Літо не тільки час відпусток, але і відмінна пора для будь-якого роду корисних заготовок на зиму. Цього разу хочемо приділити більше уваги ароматній малині. Ця ягода не тільки смачна, але ще і дуже корисна. З давніх часів вона була «помічником» в боротьбі з простудними захворюваннями і багатим джерелом корисних вітамінів.

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РЕЦЕПТИ МАЛИНИ, ПЕРЕТЕРТОЇ З ЦУКРОМ

Щоб малина зберігалася всю зиму і не втратила своїх цілющих властивостей, її потрібно правильно закатати. І весь цей процес починається з моменту збору ягід. А збирати їх потрібно тільки в суху погоду.

Після збору врожаю, ягоди потрібно перебрати і, не миючи їх, засипати цукром з розрахунку 1: 1 (1 кг цукру = 1 кг. малини).

Після того, як ви перебрали і засипали цукром ягоди малини, їх потрібно перетерти дерев’яним товкачем 10-15 хвилин. Потім дати постояти малині близько години і розсипати в простерилізовані баночки, залишаючи вгорі місце для додаткового цукру від 0,5 до 1 см.

Закрийте банки чистими сухими капроновими кришками. Ваш вітамінний коктейль у вигляді перетертої малини з цукром готовий!

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ПОРАДИ:

Користуватися потрібно не посудом, що не окислюється – скляний, пластиковий або емальований.

Кількість цукру залежить від часу зберігання – чим довше термін, тим більше цукру. Якщо ви хочете зберігати малину рік або більше, то цукру потрібно брати від 1,5 до 2-х кг на 1 кг ягід.

Товкач, яким ви розтираєте малину повинен бути тільки дерев’яним.

Банки беріть не великі 200-500гр, щоб швидше їх з’їсти і решта не зіпсувалася.

Малина, перетерта з цукром на зиму не зберігається відкритою.

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