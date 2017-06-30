Томатний сік – улюблений напій з дитинства. Але чи знаєте ви про всі його корисні властивості? А про те, що томатний сік може нашкодити здоров’ю? Про користь і шкоду томатного соку, а також як заготовити його на зиму ви дізнаєтеся з нашого матеріалу з покроковим рецептом.

Томатний сік містить в собі вітаміни А, В, С, Е, РР, мінеральні речовини – калій, кальцій, магній, хлор, фосфор, залізо, кобальт, хром, цинк, марганець, бор, йод і мідь. А також лимонну, яблучну, винну і янтарну кислоти, глюкозу, пектин, серотонін та харчові волокна. І при всьому цьому, томатний сік ще й вважається відмінним продуктом для схуднення, так як містить всього лише 18 ккал. Ці корисні речовини позитивно впливають на роботу всіх систем організму. Томатний сік уповільнює процеси старіння, знижує ризик розвитку онкозахворювань, очищає від холестерину, підвищує рівень гемоглобіну, виводить шлаки і токсини. Його рекомендують при розладі очей – глаукомі, він значно знижує внутрішньоочний тиск. Томатний сік неймовірно корисний жінкам під час вагітності або ПМС. Крім того, величезна кількість вітамінів і мінералів сприяють підтримці краси волосся, нігтів та шкіри. Безумовний плюс – томатний сік відмінно тонізує та піднімає настрій, завдяки серотоніну – гормону щастя. Також, це один з небагатьох соків, які дозволено пити при діабеті.

Однак, є й деякі протипоказання до вживання томатного соку. Лікарі не радять вживати його при хворобах шлунка, таких як виразка або гастрит, а також при кишкових захворюваннях. Його не рекомендується пити натщесерце, так як він може спровокувати роздратування стінки шлунка. Пити його з білками і крохмалями теж не варто – це провокує розвиток сечокам’яної хвороби.

Доведено, ті, хто п’ють томатний сік регулярно – отримає натомість міцне здоров’я на довгі роки. І, звичайно ж, краще пити домашній томатний сік. Як його приготувати читайте нижче в нашому покроковому рецепті:

Складові:

помідори – 1,5 кг (на 1 літр соку)

сіль, цукор (за бажанням)

Спосіб приготування:

Крок 1: Помідори миємо, видаляємо зіпсовані місця і перепустками через м’ясорубку, а потім протріть масу через сито.

Крок 2:

Переливаємо масу в емальовану каструлю і доводимо до кипіння. Варимо 15 хвилин, періодично помішуючи і знімаючи піну. За бажанням, додаємо сіль і цукор. Але пам’ятайте, сіль трохи знижує корисні властивості томатного соку.

Крок 3: Розливають сік по попередньо простерилізованним банкам і закочує. Перевертаємо банки догори дном і укутуємо в ковдру до повного охолодження.

Наш томатний сік готовий. І найдивніше, що навіть після варіння він зберіг всі свої корисні властивості.

Будьте здорові!

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