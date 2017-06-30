У багатьох дівчат ранок починається з питання – що вдягнути? Хочеться виглядати стильно, але при цьому, щоб було комфортно, адже нам, жінкам, за день необхідно вирішити стільки справ! Якщо вам набридло підбирати блузу до спідниці, а джинси до топу, зверніть увагу на комбінезони. У цьому сезоні вони дуже актуальні, особливо з деніму. Які комбінезони в моді влітку 2017 року – читайте у нашому матеріалі.

Читайте також: Модні футболки і топи 2017 – що купити цього літа Комбінезон з деніму

Джинсовий комбінезон завжди виглядає стильно і злегка недбало. Його бажано поєднувати зі спортивним взуттям і однотонними футболками. Такий варіант більше підійде для прогулянки з друзями, але якщо в офісі немає строгого дрес-коду, то і на роботу в ньому можна сміливо йти. Пляжний комбінезон

Такий варіант комбінезона варто взяти на замітку модницям, які готуються до відпустки. Пляжний комбінезон можна одягти зверху на купальник і відправиться на прогулянку містом.

Читайте також: Літні сукні 2017 – модні тренди Комбінезон в стилі «бохо»

Цей варіант підійде сміливим дівчатам, які не соромляться оголювати ноги і декольте. Комбінезон в стилі бохо можна поєднувати як із взуттям на підборах, так і з босоніжками на плоскій підошві. У ньому ви будете виглядати чарівно на будь-якій літній вечірці. Вечірній варіант

Хто сказав, що у театр або на звану вечерю варто надягати сукню? В стильному шовковому комбінезоні ви будете виглядати не гірше. Доповніть образ яскравою помадою і стильними прикрасами – ваш наряд для червоної доріжки готовий!

Читайте також: Купальники 2017 – тенденції цього літа

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Літній педикюр: тенденції 2017 фото