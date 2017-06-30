Місячний календар стрижок на липень 2017

Влітку волосся особливо схильне до ламкості і сухості. У цей період варто ще більше подбати прo їхню красу і здоров’я. STB.UA допоможе вам вибрати найсприятливіші дні для походу в салон краси. Дізнайтеся в місячному календарі стрижок 2017 року, який день липня обрати для процедур.

Маємо приємну новину, що сприятливих днів для стрижок та інших процедур з волоссям цього місяця багато. Якщо ви плануєте кардинальні зміни в зовнішності, в період зростаючого Місяця можете сміливо експериментувати!

Найсприятливіші дні для фарбування і стрижок: 8, 24, 25, 27, 29 липня.

Сприятливі дні для фарбування і стрижок: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28 липня.

Нейтральні дні для фарбування і стрижок: 7, 9, 23, 31 липня.

Несприятливі дні для фарбування і стрижок: 2, 4, 13, 16, 22, 30 липня.

Як бачите, сприятливих днів в липні набагато більше. Радимо вибрати для відвідування салонів краси саме 8, 24, 25, 27, 29 липня.

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Любіть себе і не бійтеся змін!