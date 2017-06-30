Кавовий скраб для рук – це просто і ефективно. За допомогою нього ви зробите шкіру рук молодшою, м’якою і шовковистою. Читайте, як готувати кавовий скраб для рук і як його використовувати.
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На руках шкіра, в порівнянні з іншими частинами тіла, дуже тонка і частіше піддається роздратуванню. Миючі засоби і температурні коливання роблять її сухою і, як наслідок, провокують ранню появу зморшок. Але запобігти цьому негативномву впливу досить просто – регулярно живити і зволожувати шкіру. Але перш ніж нанести крем шкіра потребує відлущування. Приготувати скраб в домашніх умовах набагато дешевше, ніж покупної, так і робити його простіше-простого.
Як зробити кавовий скраб для рук:
1. Кавову гущу потрібно змішати з рідким милом, сметаною або медом.
2. Можна додати пару крапель оливкової олії або вітаміну Е – це зробить шкіру більш шовковистою.
Ось і все – скраб готовий.
Як використовувати кавовий скраб для рук:
1. Потрібно нанести кавовий скраб на руки, помасажувати і змити теплою водою.
2. Після скрабування найкраще нанести живильний або зволожуючий крем.
Повторюйте цю процедуру щоранку і результат не змусить себе чекати!