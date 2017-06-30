Все ще думаєте, що шаурма може бути тільки шкідливою їжею з прилавку на вокзалі? А ось і ні. Насправді, це одна з найпопулярніших страв на Близькому Сході. Більш того, цей шедевр арабської кухні можна знайти практично в будь-якій країні світу. Рублене, соковите м’ясо, свіжі овочі і соус, загорнуті в м’який лаваш – таким блюдом можна нагодувати всю родину. Як приготувати шаурму в домашніх умовах? Читайте покроковий рецепт шаурми, яку ви з легкістю приготуєте вдома.

Ось кілька порад, як приготувати шаурму в домашніх умовах, щоб вона вийшла соковитою і смачною:

На Близькому Сході шаурму готують, в основному, з баранини або яловичини. У нас же, найпопулярніше м’ясо для шаурми це курка.

Аби м’ясо вийшло найбільш соковитим, його можна попередньо замаринувати будь-яким способом.

Для обсмажування м’яса найкраще використовувати чавунну сковороду або сковороду гриль.

Дуже важливо, щоб лаваш або піта були свіжими, інакше згорнути шаурму у вас не вийде.

Аби шаурма не розвалилася, її потрібно правильно згорнути. Для цього начинку викладаємо по центру, спочатку накриваємо її короткою частиною лаваша, потім бічними і тільки потім закручуємо.

Рецепт шаурми з куркою:

Складові:

лаваш тонкий – 1 шт.

куряче філе – 1 грудка

цибуля – 1 головка

солоний огірок – 1 шт.

морква – 1 шт.

зелень за смаком (петрушка, кінза)

Для соусів:

сметана

часник

зелень (кріп, петрушка)

томатна паста

аджика

кінза

оливкова олія

лимонний сік

Спосіб приготування:

Крок 1: Куряче філе обсмажуємо, так щоб усередині воно залишилося соковитим.

Крок 2: Готуємо соуси. Найкраще для шаурми використовувати часниковий і гострий соуси. Для часникового змішуємо сметану з дрібно нарізаною зеленню та часником. А для гострого – томатну пасту потрібно змішати з кінзою, лимонним соком, аджикою, зеленню і оливковою олією. Всі інгредієнти подрібнюємо за допомогою блендера.

Крок 3: Нарізаємо моркву і огірок соломкою, цибулю напівкільцями. Обсмажене куряче філе нарізаємо на шматочки.

Крок 4: На лаваш намазуємо соуси, кладемо овочі, зверху викладаємо м’ясо, поливаємо його соусами і посипаємо зеленню.

Крок 5: Щільно звертаємо лаваш і обсмажуємо його з двох сторін на сковороді без додавання масла.

Шаурма готова. Одну сторону можна полити улюбленим соусом.

Смачного!