Багато дівчат вважають, що нафарбувати повіки тінями – проста справа. Що ж складного в тому, щоб взяти пензлик і провести декілька разів по віку? Насправді правильно нафарбувати очі – найскладніший етап в макіяжі, на думку досвідчених візажистів. В матеріалі ви дізнаєтеся декілька секретів, які допоможуть вам зробити мейк ідеальним.

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Для нанесення тіней на повіку існує 8 основних етапів. Для комбінації відтінків фахівці традиційно використовують близько трьох відтінків (маркер, основний колір і база). Розглянемо етапи нанесення тіней на повіки.

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Етап 1. Нанесення тіней на рухому повіку

Кожен макіяж починається з бази. Нанесіть основний колір тіней на рухому повіку і обережно розтушуйте. Вибирайте «спокійні» тіні, найкраще матові.

Етап 2. Нанесення тіней на складку повіка

Вам знадобиться кісточка для розтушовування тіней. Нанесіть матові тіні (краще використовувати коричневий колір) на складку повіка. Підкресливши її таким чином, ви створите ефект справжньої тіні. Крім того, ця лінія візуально зробить очі виразнішими.

Етап 3. Нанесення тіней на верхню повіку (зона росту вій)

Нанесіть олівець для очей або спеціальну підводку на лінію росту вій. Робіть це обережно і максимально близько до вій. Так ви ще більше виділите погляд.

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Етап 4. Нанесення тіней на зовнішній кутик ока

Вам знадобиться кісточка для нанесення тіней. Візажисти рекомендують виділяти зовнішній кутик ока, або «галочку», як його називають майстри, темнішими тінями. Так, наприклад, якщо на рухому повіку ви нанесли бежеві тіні, то для куточка ока скористайтеся коричневим кольором. Розтушуйте тіні.

Етап 5. Нанесення тіней на нижню лінію росту вій

Скористайтеся пензлем для розтушовування тіней. Нанесіть тонкою лінією базові тіні.

Етап 6. Нанесення тіней на водну лінію ока

Вам знадобиться водостійкий олівець. Фахівці радять вибирати рожевий або будь-який інший світлий колір, щоб візуально збільшити очі. Якщо ж ваша мета – смокі айс, скористайтеся темним олівцем.

Етап 7. Нанесення тіней на внутрішній куточок ока

Скористайтеся тінями з частинками блиску. Нанесіть їх на внутрішній куточок ока. Так ви зробите очі ще яскравішими, а погляд – більш пронизливим.

Етап 8. Нанесення тіней на дугу під бровою

Нанесіть тіні світлого кольору на підбрівну дугу. Таким способом ви завершите макіяж очей, максимально розкривши їх.

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Важливо! Тіні потрібно добре розтушовувати, не наносите їх занадто багато, уникати чітких переходів між відтінками, не використовувати тіні темних кольорів вище складки повіка, не використовувати насичені тіні для нижньої повіки, не акцентувати яскраво внутрішній куточок ока. Також помилковою вважається думка, що колір тіней потрібно вибирати такий самий, як і колір очей. Ні, ні та ще раз ні! У цьому випадку колір очей зіллється з тінями, і ваш макіяж виглядатиме безглуздо.

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Вибирати тіні можна будь-якого кольору, проте не перестарайтеся з експериментами. Прості рекомендації допоможуть вам зробити базовий макіяж, який підійде під будь-який образ.