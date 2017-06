Перші два дні Atlas Weekend 2017 позаду! Ми вже встигли побувати на концертах кращих українських і західних артистів – VERKA SERDUCHKA & Band, СКАЙ, Скрябін, Бумбокс, Kasabian, The Maneken, Onuka, Nothing But Thieves, Alex Clare – і це тільки крапля в морі музики і драйву наймасштабнішого музичного фестивалю. Попереду ще багато крутих музикантів, яких не можна пропустити! Читайте програму Atlas Weekend на 30 червня.

30 ЧЕРВНЯ

Main Stage

17:30 — 18:30 Артем Пивоваров

19:40 — 21:00 John Newman

22:20 — 23:50 The Prodigy

West Stage

16:00 — 16:30 Monochromea

17:00 — 17:40 Brunettes Shoot Blondes

18:10 — 18:50 Bahroma

19:20 — 20:00 Colours of Bubbles

20:40 — 21:40 BrainStorm

22:20 — 23:20 Therr Maitz

East Stage

15:30 — 15:50 Inplus

16:20 — 16:40 Well

17:10 — 17:40 Операция Пластилин

18:10 — 18:50 Біла Вежа

19:20 — 20:10 Соня Сотник

20:40 — 21:10 Сергій Кузін

21:50 — 23:00 Северный Флот

North Stage

16:00 — 16:30 Rezident

17:00 — 17:40 Cherokey

18:10 — 18:50 Secret Avenue

19:10 — 19:50 Your Gay Thoughts (YGT)

20:20 — 21:10 Otherside

22:40 — 23:40 Tesla Boy

South Stage

16:00 — 16:20 Arlett

16:30 — 17:10 Dakooka

17:30 — 18:30 Аліна Орлова

18:50 — 19:30 Аліна Астровська

20:00 — 21:00 Віра Полозкова

21:40 — 23:00 Nino Katamadze & Insight

East Stage (Global Night Stage)

00:00 — 01:00 Sunchase

01:00 — 02:00 Lenzman

02:00 — 03:30 Goldie

02:00 — 03:30 MC Illaman

03:30 — 04:30 Dillinja

04:30 — 05:30 Ulterior Motive

05:30 — 07:00 Leftie

Night DJ Stage

00:00 — 01:00 Cape Cod (Live)

01:00 — 02:00 Mujuice (Electronic Live Set)

02:00 — 03:00 Koloah

03:00 — 04:00 Selecta

04:00 — 05:00 Valta

05:00 — 06:00 Kolosova

23:00 — 00:00 Kulakostas

Art Stage ГогольFest Ковчег

16:30 — 17:10 Матвій Ембарго

17:10 — 18:10 Анна Кукушкіна

18:10 — 19:00 Паша Броський

19:00 — 20:00 Light Dreams

20:00 — 21:15 Zapaska

21:15 — 22:10 Олег Каданов

22:10 — 23:30 Іван Якимов

Burn Central Stage