Червона нитка на лівій руці – оберіг, який носять зірки і звичайні люди. Першою його наділа легендарна Мадонна, коли стала послідовницею найдавнішої іудейської течії Каббали. Раніше ми розповідали про особливості цього оберіга, тепер давайте дізнаємося, навіщо носять червону нитку на зап’ясті? Ми зібрали найпопулярніші пояснення цьому тренду. Оберіг від пристріту

За однією з легенд, якщо кохана людина або родич, який щиро бажає вам добра, пов’яже на зап’ясті червону нитку, то вона буде служити потужним оберігом від пристріту. Каббалісти вважають, що червона нитка починає впливати на долю, захищати від будь-яких негараздів і допомагає досягти успіху. Негативна енергетика проникає у тіло і ауру людини через ліву руку, тому саме на неї варто в’язати нитку.

Оберіг на удачу

У слов’ян і деяких східних народів існують вірування, що червону нитку на правій руці носять люди, які бажають залучити в своє життя достаток і удачу.

Символ незаміжньої жінки

В індуїстських храмах червону нитку прийнято в’язати на праву руку незаміжнім жінкам. Навіщо це потрібно, достовірних відомостей не знайдено. Можливо, таким чином, дівчата дають сигнал, що вільні і їх можна розглядати як потенційних наречених.

Практичне пояснення

Якщо відкинути міфи і забобони, то вовняна нитка може впливати на кровообіг у капілярах. Пов’язавши її на зап’ясті, ви прискорите загоєння ран, знімете запалення і розтягнення сухожиль.

Модний тренд

Останнє і, мабуть, найпоширеніше пояснення – це модне явище. Носити червону нитку на зап’ясті можна як браслет, але користі від неї тоді не буде. Оберіг треба правильно зав’язувати.

Не турбуйтеся, якщо нитка-оберіг порвалася, значить, повз пройшла біда, а ниточка зуміла врятувати. В такому випадку її варто викинути і зав’язати новий оберіг.