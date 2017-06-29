Нарешті прийшла пора домашніх, соковитих, налитих сонцем помідорів. Абсолютно неможливо пройти повз прилавку і не купити кілограм-другий. Або не зірвати хоча б один помідор з власного городу. Але, на жаль, можливості людського організму не безмежні і з’їсти усі вирощені помідори просто неможливо. І тоді на допомогу прийдуть наші рецепти. Як зробити томатну пасту в домашніх умовах? Обирайте рецепт на свій смак у нашому матеріалі.

Класична томатна паста:

Складові:

помідори – 3 кг

ріпчаста цибуля – 2 головки

цукор – 100 г

оцет 6% – ½ склянки

сіль за смаком

вода ½ склянки

Спосіб приготування:

Помідори миємо і видаляємо зіпсовані місця і плодоніжки. Розрізаємо на половинки і складаємо в емальовану каструлю. Туди ж складаємо нарізану цибулю, наливаємо воду, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і тушкуємо близько 15 хвилин, поки помідори не стануть м’якими. Коли маса охолоне – перетираємо її через сито. Повинні залишитися шкурки – їх сміливо викидаємо. Повертаємо на вогонь пасту і тушкуємо поки не увариться в 5 разів. При цьому не забуваємо весь час помішувати, інакше вона може пригоріти. Додаємо цукор, сіль, пробуємо і коригуємо смак. Наливаємо оцет, перемішуємо і відразу ж заливаємо пасту в попередньо простерилізовані банки і закочуємо. Перевертаємо і ховаємо банки під ковдру до повного охолодження. Класична томатна паста готова – без неї не обійдеться жоден борщ.

Томатна паста з яблуками

Складові:

помідори – 1,5 кг

кислі очищені яблука – 300 г

цибуля – 1 велика головка

оцет яблучний – 50 мл

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

У помідорів вирізаємо плодоніжки, ріжемо їх на половинки і складаємо в каструлю. Туди ж додаємо нарізані цибулю і яблука. Ставимо на маленький вогонь, даємо закипіти і варимо близько 20 хвилин. За допомогою сита або блендера робимо з нашої маси пюре і повертаємо на вогонь на 40 хвилин. За цей час паста повинна увариться в кілька разів. Не забуваємо помішувати. Додаємо сіль, перець і цукор, пробуємо на смак і коригуємо спеціями. Додаємо яблучний оцет, тримаємо на вогні ще 15 хвилин. Готову томатно-яблучну пасту заливаємо в теплі, простерилізовані банки, закочуємо і відправляємо під ковдру до охолодження. Така паста відмінно підійде до м’ясних страв.

Гостра томатна паста

Складові:

помідори – 3 кг

цибуля – 500 г

мелений пекучий перець – 2 ч.л.

лавровий лист – 2 шт.

цукор – 200 г

гірчичний порошок або насіння – 2 ст.л.

ялівець (за бажанням) – 3-4 ягоди

оцет 6% – 200 мл

чорний перець – 6 горошин

Спосіб приготування:

Насамперед, помідори потрібно очистити від шкірки, для цього опускаємо їх спочатку в окріп і одразу ж в холодну воду. Нарізаємо помідори на половинки, додаємо нарізану цибулю, наливаємо склянку води, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Варимо близько 15 хвилин і пропускаємо масу через сито. Оцет підігріваємо, додаємо в нього пекучий перець, ялівець, чорний перець і лавровий лист. Доводимо до кипіння, охолоджуємо і переливаємо до томатів. Уварюємо нашу пасту в кілька разів, додаємо гірчицю, цукор і сіль. Доводимо до кипіння і варимо ще близько 5 хвилин. Відразу ж розливаємо по простерилізованим банкам і відправляємо під ковдру поки паста повністю не охолоне. Така гостра томатна паста відмінно підійде для борщу, солянки або супу харчо.

Пряна томатна паста в духовці

Складові:

помідори -4 кг

сіль – 4 ст.л.

мелений коріандр – 1 ч.л.

мелена кориця – 1 ч.л.

мелений чорний перець – 1 ч.л.

гвоздика – 10 паличок

зелень за смаком – петрушка, кінза, селера

Спосіб приготування:

Помідори ріжемо на половинки, очищаємо від зіпсованих місць і складаємо в сито, яке встановлюємо в каструлі з киплячою водою. Варимо близько 10 хвилин. Через сито або за допомогою блендера робимо пюре з томатів. Змішуємо масу з сіллю, переливаємо в каструлю і ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів на 2 години. Періодично дістаємо, перемішуємо і перевіряємо густоту. Коли консистенція буде вас влаштовувати, додаємо спеції. Зелень пов’язуємо в пучок і “топимо” в соусі. Повертаємо в духовку ще на пів години. Зелень викидаємо, пасту переливаємо в простерилізовані банки, закочуємо і ховаємо під ковдру до охолодження. Такий пряний соус відмінно підійде до борщу, гуляшу або до м’яса.

Аджика з хріном

Складові:

помідори – 2 кг

солодкий перець – 1 кг

часник – 300 г

гострий перець “чилі” – 300 г

корінь хрону – 300 г

оцет 9% – 150 г

сіль -150 г

Спосіб приготування:

Помідори і перець миємо, видаляємо плодоніжки і очищаємо від насіння. Томати, хрін, часник, солодкий і гострий перець пропускаємо через м’ясорубку, Додаємо оцет і сіль, ретельно перемішуємо і зливаємо рідину. Отриману аджику розливаємо по банках і закриваємо звичайними капроновими кришками. Зберігати необхідно в холодильнику.

Смачного!