Літо у самому розпалі, а у вас досі немає нової сукні? Не переживайте, на носі сезон знижок в магазинах! Придивіться до нашої добірки, у ній модні літні сукні 2017 на будь-який смак і для будь-якої мети. Плаття на море, плаття на роботу, плаття на побачення – оибирайте, що вашій душі завгодно!

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Спочатку цей орнамент використовували в оформленні інтер’єру в стилі прованс і кантрі. Пізніше, модниці стали шити сукні з такої ж тканини. Влітку 2017 клітка віши – це наймодніший тренд! Кольори можут бути різноманітними – починаючи з пастельних поєднань (блідо-жовтого, ніжно-рожевого, світло-блакитного) і закінчуючи яскравими акцентами (мікс червоного і білого).

Повітряні сукні

Зібралися на море? Не забудьте купити легке і повітряне плаття. Воно може бути будь-якого кольору, але переважно з натуральної тканини. У білому лляному платті і в солом’яному капелюсі ви будете королевою пляжу, та й фото для соціальних мереж будуть чудові.

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Плаття в офіс

Літо – це звичайно добре, але роботу ніхто не відміняв. Приходити в офіс у шортах і майці, погодьтеся не комільфо, тому варто оновити гардероб стильними платтями, які підійдуть і для роботи, і для вечірнього походу у кіно або зустрічі з друзями. Сукня-футляр з бавовни або льону – відмінний варіант. Обирайте спокійні, але цікаві відтінки, наприклад гірчичний або приглушений зелений.

Сукня для побачення

Звичайно, ви можете одягти все найсексуальніше і відверте на перше побачення, але якщо у чоловіка серйозні наміри, то навряд чи дочекаєтеся від нього наступної зустрічі. Щоб виглядати стильно і романтично, зверніть увагу на сукні з квітковим орнаментом. Поєднуйте його зі стильною сумкою і босоніжками.

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