Час біжить невблаганно, особливо влітку, незчулися, а вже липень. Який модний макіяж обрати, щоб бути у відпустці неперевершеною? Які модні тенденції в макіяжі 2017 використовувати в липні – читайте в нашому матеріалі

У літньому сезоні подіуми покидають яскраво виражені, широкі брови, підведені губи, і ретельне розтушовування тіней. Найголовніший тренд цього літа – невимушеність. І всі, здавалося б недоліки, тепер виглядають модно і стильно. При цьому, літо 2017 принесло багато нових прийомів, тепер блискітки або тіні можна наносити не тільки на повіки, але й на губи або навіть на брови. Давайте розглянемо наймодніші варіанти, які дизайнери радять спробувати в липні:

Мокрі очі

Замість матових тіней в моду прийшли “вологі”. Таке глянсове покриття – абсолютний фаворит на подіумах. А в поєднанні з ще одним трендом цього літа – ефектом мокрого волосся – ти будеш виглядати неперевершено. Безперечний плюс таких тіней – його легко можна повторити вдома. Але, візажисти радять обов’язково закріплювати його фіксатором – занадто легко скочується.

Відсутність макіяжу

Уже не перший рік дизайнери сходяться в одному: доглянута, здорова шкіра, ніжні губи і сяючі чистотою очі прикрашають абсолютно будь-яку дівчину. Тому, природний мейк-ап або так званий “макіяж без макіяжу” залишається в топі. Часто на показах ми можемо спостерігати, що модель виглядає так, нібито щойно повернулася з відпочинку і її шкірі не потрібна ніяка косметика. Проте, пам’ятайте, щоб зробити такий “натуральний” макіяж іноді потрібно більше часу, ніж намалювати рівні стрілки.

Блакитний колір

Ми думали, що блакитні тіні і підводки назавжди залишилися в 90-х, але вони знову повернулися в моду. Причому наносити їх можна за своїм бажанням – на нижню повіку, верхнє, навіть на брови. Дизайнери обіцяють – цього літа з таким макіяжем будуть ходити все. Що ж, побачимо.

Блискучі губи

У липні зовсім не обов’язково годинами стояти біля дзеркала і виводити стрілки на очах – досить просто нафарбувати губи, точніше, нанести на них побільше блиску, і макіяж готовий. Блакитні, золоті, червоні, будь-які – вибирай на свій розсуд ти будеш виглядати дуже модно.

Червоні губи

Якщо ж ти прихильниця класики – в липні, сміливо обирай червону помаду. Напевно, єдиний макіяж, який ніколи не залишав подіумів і сторінок глянцевих журналів. Однак, цього літа, в моду увійшли і нові відтінки – винний або кармін будуть виглядати дуже стильно.

Графічний мейк-ап

В цьому році в моду увірвався “інопланетний” графічний макіяж. Тепер можна сміливо малювати широкі асиметричні мазки на очах. Обрай будь-який колір і будь-яку форму – це може бути лінія, що нагадує крило ворона. Єдине правило – ніяких м’яких ліній, вони мають бути чіткими.