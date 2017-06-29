За вікном спека, але відмовлятися від макіяжу ви не готові? Зберегти стійкий макіяж навіть влітку можна за допомогою спреїв-фіксаторів. А як зробити засіб для закріплення макіяжу у домашніх умовах – читайте у нашому матеріалі!

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Приготувати закріплюючий спрей своїми руками досить просто. На це у вас піде не більше 5 хвилин, а користуватися чудо-засобом можна протягом 2-3 тижнів.

Для фіксатора макіяжу знадобиться:

Трояндова вода

Гліцерин – 4-5 крапель

Пляшечка з розпилювачем

Деякі б’юті-фахівці замість трояндової води використовують розчин алое вера або ж дистильовану/фільтровану воду. Незамінним залишається гліцерин. Для нормальної шкіри досить 4-5 крапель, для сухої – на пару крапельок більше. Завдяки цьому інгредієнту ваше обличчя залишиться сяючим, а макіяж – стійким.

Приготування:

Наповніть пляшку трояндовою водою наполовину. Додайте гліцерин. Гарненько збовтайте.

Готовий спрей нанесіть на тональну основу. Так вона протримається довше, оскільки фіксатор для макіяжу створить захисний шар. Зберігати закріплювач для макіяжу потрібно у холодильнику.