За вікном спека, але відмовлятися від макіяжу ви не готові? Зберегти стійкий макіяж навіть влітку можна за допомогою спреїв-фіксаторів. А як зробити засіб для закріплення макіяжу у домашніх умовах – читайте у нашому матеріалі!
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Приготувати закріплюючий спрей своїми руками досить просто. На це у вас піде не більше 5 хвилин, а користуватися чудо-засобом можна протягом 2-3 тижнів.
Для фіксатора макіяжу знадобиться:
- Трояндова вода
- Гліцерин – 4-5 крапель
- Пляшечка з розпилювачем
Деякі б’юті-фахівці замість трояндової води використовують розчин алое вера або ж дистильовану/фільтровану воду. Незамінним залишається гліцерин. Для нормальної шкіри досить 4-5 крапель, для сухої – на пару крапельок більше. Завдяки цьому інгредієнту ваше обличчя залишиться сяючим, а макіяж – стійким.
Приготування:
- Наповніть пляшку трояндовою водою наполовину.
- Додайте гліцерин.
- Гарненько збовтайте.
Готовий спрей нанесіть на тональну основу. Так вона протримається довше, оскільки фіксатор для макіяжу створить захисний шар. Зберігати закріплювач для макіяжу потрібно у холодильнику.